أحمد مصطفى رئيس جهاز المدينة : الاستثمارات فى أخميم الجديدة تبلغ مليار جنيه

أعلن أحمد مصطفى رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة التى تتبع هيئة المجتمعات العمرانية أن حجم الاستثمارات فيها تبلغ حوالى مليار جنيه. مدينة أخميم الاسكان الاجتماعى طاقة والمدارس وايضا الجامعات. وأكد أحمد مصطفى أن ميزانية مدينة اخميم الجديدة بلغت خلال العام…



أعلن أحمد مصطفى رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة التى تتبع هيئة المجتمعات العمرانية أن حجم الاستثمارات فيها تبلغ حوالى مليار جنيه.

















مدينة أخميم الاسكان الاجتماعى طاقة والمدارس وايضا الجامعات.



وأكد أحمد مصطفى أن ميزانية مدينة اخميم الجديدة بلغت خلال العام الماضى ما يقرب من 100 مليون جنيه بينما وصلت تكلفة الطرق فيها حوالى 200 مليون جنيه.



وأضاف أحمد مصطفى أن الإسكان في المدينة متنوع منها اسكان اجتماعي وإسكان متميز بعدد وحدات يصل إلى 2432 تم تسليم 25 وحدة والمسلم منها 48 وحدة.



وكانت وحدات الإسكان فى مدينة أخميم الجديدة نزلت في الإعلان ال 15 سكن لكل المصريين بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقدم عدد كبير من أبناء المحافظة على وحدات في المدينة بحسب أحمد مصطفى.



ويبلغ سعر الوحدة التى تتكون من غرفتين وصالة 164 ألف جنيه بالتقسيط على 20 سنة،

والوحدة الثلاث غرف وصالة ب 184 ألف جنيه وهي مناسبة لأي شاب مقبل على الزاوج.

يمكن أن يحصل عليها شاب محدود الدخل او مستمثر كبير ويمكن للشاب أو المستثمر أن يشتري الأرض وينشئ عليها المصنع أو الورشة ليبدأ الشغل عليها.



وأوضح أحمد مصطفى أن المدينة بها منطقة صناعية ومنطقة مخازن وأن دور هيئة المجتمعات العمرانية إنها بترفق الأرض وبتبيعها على انها صناعات متوسطة أو صناعات صغيرة أو صناعات كبيرة



وتتميز المنطقة الصناعية بأن فيها كافة الأنشطة الصناعية والتخصيص بالنسبة للمساحات التي تقل عن 5 آلاف متر يكون من جهاز المدنية،

وأي نشاط غير ملوث للبيئة يبقى متاح، وهي شروط هيئة المجتمعات.



و يوجد قطع أراضى متاحة ويوجد بعض المستثمرين بدأوا العمل في مجالات مختلفة منها مدارس وكمبوندات وتتميز المدينة بأنها جديدة والمواقع متاحة ويمكن للمستثمر أن يختار الموقع المناسب له.



وتعد أخميم مدينة جديدة ومخططها يسع لعدد كبير من المدارس والأنشطة التعليمية منها المدارس والجامعات الخاصة والحضانات وأنشطة ترفيهية وغيرها.



خطة أخميم

المدينة لها عدة مداخل ومخطط لها تنفيذ مدخلين أخرين مدخل على طريق البحر الاحمر ومدخل على طريق القاهرة أسوان الزراعي،

المهندس أحمد مصطفى رئيس مدينة أخميم الجديدة

تم تنفيذ المدخل الغربي للمدينة وجاري تنفيذ المدخل الشرقي للمدينة وخلال الخطة الخمسية يتم تنفيذ المدخل الجنوبي للمدينة بحيث تخدم هذه المداخل المدينة من كافة الجوانب..



وحاليا جاري ترفيق المنطقة الصناعية ومنطقة المخازن ومنطقة الأنشطة الترفيهية، خلال هذه السنة،

وخلال الخطة الخمسية سيتم ترفيق المناطق السكنية والمنطقة السياسية ومنطقة الجامعات ،

ومع الترفيق يدخل مرافق المياه والكهرباء والاتصالات والأسفلت.



وتعد مدن الجيل الرابع مدن ذكية يتوفر فيها جميع خدمات الانترنت والمواطن جامعه خاصه بأخميم الجديدة

وتوزيع الخدمات فى منطقة سكنية واخرى تعليمية واخرى تجارية،

بحيث لا يكون فيها زحام او ما يسبب إزعاج للسكان ولكل منطقة ملامح واضحة.