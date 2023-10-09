أحمد محرم: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوابة وركيزة أساسية في التحول الاقتصادي لمصر

قال الدكتور أحمد محرم المؤسس والعضو المنتدب لشركة “أنكوراج للاستثمارات” إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد بوابة للتقدم الاقتصادي وركيزة للتنمية بما تضمه من مشروعات استثمارية وصناعية ضخمة، مشيراً أن قناة السويس تمثل معبراً تجارياً عالمياً يربط أوروبا بآسيا ويمر به حوالي 20 – 30 % من حركة الحاويات العالمية. وفي هذا الإطار وضعت الدولة المصرية خطتها الاستراتيجية للإستفادة من الإمكانات الهائلة لقناة السويس بإقامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 455 كم بهدف العمل على تطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة، وخلق فرص عمل، وتطوير مركز عالمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية، ومركز صناعي وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب.

واضاف خلال فعاليات مؤتمر “قمة صوت مصر” Narrative Summit 2023، أن “أنكوراج للاستثمارات” تحظى بواحد من أكبر المشروعات في المنطقة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في قناة السويس من خلال تطوير مجمع صناعي” أنكور بنيتويت” لإنتاج مجموعة من المشتقات والمنتجات البتروكيماوية باستثمارات 2,5 مليار دولار أمريكي، ويقع المشروع، والذي يهدف إلى الإسهام في نمو الناتج المحلى الإجمالي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم المشاريع البتروكيماوية.

وأضاف محرم أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بالعديد من الحوافز الاستثمارية والمزايا التي من شأنها أن تجعل منها مركزاً صناعيا واقتصادي ولوجستيا عالميا، ومن المتوقع أن يؤدي تطوير منطقة قناة السويس إلى الدفع بالنمو الاقتصادي لمصر إلى آفاق جديدة. بالإضافة إلى المشروعات القائمة بالفعل هناك العديد من المشروعات الواعدة في الفترة القادمة مثل مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وأوضح محرم أن من المنطقة الاقتصادية تحظى بالعديد من المزايا التنافسية منها الموقع الاستراتيجي حيث تتمتع بإمكانية الوصول إلى 6 موانئ ومطارين دوليين، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية من عدم وجود ضرائب جمركية أو ضرائب على القيمة المضافة عند الاستيراد من السوق المحلي أو الخارج إلى المنطقة الاقتصادية، وكذلك إمكانية الحصول على الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية، مع تسهيلات قانون الاستثمار الجديد وخدمات النافذة الواحدة، هذا إلى جانب البنية التحتية المتكاملة من المحطات والمرافق والخدمات اللوجستية ومراكز التخزين والتوزيع وكذلك الموانئ الجافة.