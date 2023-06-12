أحمد مجدي لـ«من مصر»: نفسي أمثل مع أحمد السقا (فيديو)

استضاف الإعلامي عمرو خليل ببرنامج “من مصر” الساعات الماضية عبر شاشة سي بي سي، الفنان أحمد مجدي، وذلك بعد نجاحه بمسلسل “الأجهر” الذي قام ببطولته مع النجم عمرو سعد في موسم رمضان هذا العام.

وأعرب أحمد مجدي في اللقاء لأول مرة، عن أمنيته بالمشاركة في أعمال فنية الفترة المقبلة مع النجوم أحمد السقا وكريم عبد العزيز وكذلك منة شلبي وياسمين عبد العزيز وآسر ياسين.

أضاف أنه لابد من زيادة دور العرض السينمائية بمصر لتصل إلى 5000 دور عرض بدلا من وجود 1500 فقط حاليا، لافتا إلى أنه يقوم حاليا بادخار الأموال في هذا الوقت حتى يستطيع السفر إلى الهند وأخذ كورس في اليوجا.

أشار أيضا إلى أنه سعيد باختياره ضمن سفراء الاتحاد الأوروبي للنوايا الحسنة في مجال المياه، متمنيا أن يكون جزءا في صناعة أفكار ومبادرات بيئية تساعد على وجود طاقة بديلة ونظيفة.