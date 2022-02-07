أحمد مجاهد : تم قبول الاستئناف.. كيروش سيخوض لقاء السنغال من الملعب

أكد أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» وافق على الاستئناف المقدم بشأن إيقاف كيروش لمدة مباراة واحدة، وبالتالي سيخوض مواجهة السنغال في مصر من الملعب. ويلعب منتخبنا الوطني مواجهة مرتقبة أمام السنغال…

أكد أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» وافق على الاستئناف المقدم بشأن إيقاف كيروش لمدة مباراة واحدة، وبالتالي سيخوض مواجهة السنغال في مصر من الملعب.

ويلعب منتخبنا الوطني مواجهة مرتقبة أمام السنغال في مارس المقبل، ضمن مباراتين لتحديد المتأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وقال مجاهد، خلال تصريحات تليفزيونية على فضائية صدى البلد: «الاستئناف المقدم من جانبنا للاتحاد الإفريقي بشأن كيروش تم قبوله، وسيقود المدرب منتخبنا خلال مباراة السنغال من الملعب».

وأضاف: «كلنا نعمل سويًا لتخطي المرحلة المقبلة، وأهنئ المصريين على عودة الثقة في منتخب مصر».

وتابع: «منتخب مصر خاض بطولة ملحمية بـ4 مباريات بأشواط إضافية، ومواجهة خمس منتخبات إفريقية كبيرة ومرشحة للتتويج، الآن علينا إغلاق الصفحة والتركيز على التأهل لكأس العالم».

وأتم مجاهد حديثه: «كلنا جنود نعمل من أجل مصر وهاني أبو ريدة كان له دورًا كبيرًا خلف الكواليس وكلنا نعمل لمصلحة مصر».