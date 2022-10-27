أحمد لبيب فى حوار مع برنامج «CEO Level»:«ريفى» تخطط لإصدار سندات توريق بقيمة 800 مليون جنيه فى 2023

كشف أحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى بشركة «ريفى» لخدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر، التابعة لمجموعة «سى آى كابيتال القابضة»، عن خطة لإصدار سندات توريق بقيمة تتراوح بين 600 و800 مليون جنيه فى الربع الأول من 2023.

تستهدف محفظة تمويلات بـ5 مليارات جنيه خلال عامين

وقال لبيب فى حواره مع برنامج «CEO Level» الذى يذاع مساء اليوم الخميس، على قناة جريدة «المال» بمنصة يوتيوب، إن ارتفاع جودة محفظة تمويلات الشركة ونموها بمعدلات كبيرة كان الدافع الرئيسى وراء التوجه للتوريق، لافتا إلى أنه كان مخططا إصدار تلك السندات فى نهاية العام الجارى، إلا أن مجلس الإدارة فضل تنفيذها فى الربع الأول من 2023.

وأضاف لبيب للبرنامج الذى يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة «المال»، أن «ريفى» تستهدف محفظة تمويلات بقيمة 3.1 مليار جنيه بنهاية 2022، على أن تصل إلى مستويات الـ 5 مليارات جنيه خلال عامين.

وأوضح أن الشركة حققت نموا جيدا فى محفظتها التمويلية خلال الأعوام الماضية، إذ ارتفعت من 1.4 مليار فى عام 2020 إلى 2.3 مليار فى 2022.

وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى بـ«ريفى» لخدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر أن الشركة تخدم نحو 164 ألف عميل من خلال 125 فرعا، لافتا إلى أن التمويلات الممنوحة لـ %95 من عملاء الشركة دون مستوى 30 ألف جنيه.

وأشار لبيب إلى أن «ريفى» نجحت فى تسجيل معدلات تحصيل مرتفعة وصلت إلى 300 مليون جنيه شهريا، مع منح قروض وتمويلات بمعدل 14 إلى 16 قرضا شهريا.

يذكر أن «CI Capital» القابضة قد استحوذت على حصة بنسة %80 من شركة ريفى، أول مؤسسة تمويل مشاريع متناهية الصغر فى مصر فى 2017.

وتأسست «ريفى» أواخر عام 2007 ومقرها القاهرة، وتعمل فى نشاط التمويل المتناهى الصغر لأغراض اقتصادية فى المجالات الزراعية والإنتاجية والخدمية والتجارية المولدة للدخل وتقديم الاستشارات التسويقية والتنظيمية والفنية والقيام بالدراسات الاقتصادية المرتبطة بنشاط التمويل المتناهى الصغر.

وارتفعت أرصدة نشاط التمويل متناهى الصغر إلى 32.95 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2022، مقابل 22.55 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021، كما ارتفعت أعداد المستفيدين إلى 3.8 مليون مستفيد مقارنة مع 3.3 مليون وفقاً لبيانات هيئة الرقابة المالية.