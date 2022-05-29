أحمد لبيب: «ريفى» تتفاوض للحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة من البنوك بقيمة 1.1 مليار جنيه

تتفاوض شركة «ريفى» لخدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «سى آى كابيتال القابضة» مع مجموعة من البنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة فى حدود 1.1 مليار جنيه، إلى جانب تسهيلات قائمة بالفعل تصل إلى 1.8 مليار جنيه.

وكشف أحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى، أن شركته تتفاوض مع 3 مصارف ضمن قائمة البنوك التى تتعامل معها لزيادة حجم التسهيلات الممنوحة بواقع 300 مليون جنيه، إلى جانب التفاوض مع 3 بنوك أخرى جديدة للحصول على 760 مليون جنيه.

وقال لبيب فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن حجم التمويلات التى قدمتها الشركة للعملاء تجاوزت 2.3 مليار جنيه بنهاية 2021، من خلال التعاون مع 8 بنوك محلية إلى جانب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.

وأكد أن «ريفى» تمتلك 120 فرعا حاليا من خلال التواجد فى 20 محافظة، كما تخطط لافتتاح فروع تمويلية جديدة فى مناطق رائجة بصناعة التمويل متناهى الصغر.

وأضاف أن النمو الذى أحرزته الشركة انعكس إلى زيادة حجم ومعدلات قاعدة العملاء لتصل إلى 146 ألف عميل نشط بزيادة قدرها %30 من خلال 2650 موظفا.

وأوضح أن الأدوات التنظيمية التى أقرتها الجهات الرقابية قد أسهمت فى تحسن نسب التحصيل لتبلغ %98 خلال عام 2021، ومع زيادة وعى العملاء بأهمية الشمول المالى فقد بلغت نسبة التحصيل الإلكترونى إلى %94.

وفى سياق متصل، كشف لبيب أن الشركة تستهدف اختراق بعض الأنشطة المالية المكملة خلال الفترة المقبلة، والتى تستهدف تعظيم حجم أعمالها وزيادة قدراتها التنافسية.

لبيب: نخطط لاختراق «التأجير التمويلى المتناهى الصغر» وتقديم منتجات تأمينية للعملاء

وأكد أن الشركة تدرس الحصول على رخصة لممارسة نشاط التأجير التمويلى المتناهى الصغر «micro leasing»، والتى تسمح بتمويل الأصول الرأسمالية والمعدات الصناعية أو الإنتاجية أو الخدمية أو التجارية.

وقال لبيب إن نشاط التأجير التمويلى المتناهى الصغر من الأنشطة التى تحمل معدلات نمو كبيرة مستقبلاً، موضحا أن الصناعة تقوم على امتلاك الشركة للأصول الرأسمالية التى يتم إيجارها تمويليا للعملاء على فترة تتناسب مع العمر الإنتاجى للأصل.

وأوضح الرئيس التنفيذى أن الحد الأقصى لتمويل عملاء نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر يصل إلى 200 ألف جنيه ما يساهم فى دعم حركة الاقتصاد ويقدم أداة تمويل جديدة. وأشار إلى أن «ريفى» تجرى مناقشات مع شركات تأمين لتوقيع بروتوكول تعاون لتقديم بعض الخدمات التأمينية لعملائها، إذ يتم تغطية بعض الجوانب مثل الإصابات التى تمنع العملاء من ممارسة أعمالهم، ومن ثم إعفائهم من الأقساط المستحقة.