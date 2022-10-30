أحمد لبيب الرئيس التنفيذى للشركة فى حوار مع «CEO Level»: خطة طموحة لـ«ريفى» نحو صدارة قطاع التمويل متناهى الصغر عبر الرقمنة

قطاع جديد على مشاهدى «CEO Level» فى الحلقة الخامسة من الموسم الثانى، إذ استضاف حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال ومقدّم البرنامج، الدكتور أحمد لبيب، الرئيس التنفيذى لشركة «ريفى» للتمويل متناهى الصغر.

وتميزت الحلقة المتاحة للجمهور على قناة جريدة المال بموقع «يويتوب»، بكشف تفاصيل رحلة «ريفى» ونتائجها خلال الأعوام الماضية، بالإضافة إلى مستهدفاتها مستقبلًا.

وكشف لبيب عن محاور خطة الشركة التى تستهدف المنافسة بقوة على صدارة ترتيب الشركات العاملة بنشاط التمويل متناهى الصغر، من خلال التحول للشمول المالى وتطبيق «الرقمنة»، على أن تستحوذ على ربع تعاملات السوق خلال 3- 5 أعوام.

وتطرّق ضيف «CEO Level» إلى مستهدفات الإيرادات بنهاية العام الحالى وصافى الأرباح، كاشفًا عن نسبة نمو ضخمة.

وشملت الحلقة الجديدة من البرنامج، الذى يُذاع مساء الخميس من كل أسبوع، التعريف بماهية المشروعات القابلة للحصول على تمويلات متناهية الصغر، ومتوسط أسعار الفائدة، ونسب التعثر عن السداد.

وإلى نص الحوار :

● حازم شريف: أهلًا بكم فى حلقة جديدة من «CEO Level»، وأرحّب بضيفى الأستاذ أحمد لبيب، الرئيس التنفيذى لشركة «ريفى» للتمويل متناهى الصغر، التى تنتمى لقطاع يظهر معنا لأول مرة فى البرنامج.

أحمد لبيب: أهلًا بك أستاذ حازم وبمشاهدى «CEO Level».

● حازم شريف: فى البداية، دعْنى أسألك عن التطور العلمى والتسلسل الوظيفى وصولًا للمنصب الحالى؟

أحمد لبيب: تخرجت فى كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1997، ثم حصلت على ماجستير فى إدارة الأعمال من جامعة «ESLSCA» فى باريس 2008، وأتممت دراسة الدكتوراه “DBA” فى عام 2012، ودراسة «PPP» الشراكة بين القطاعين العام والخاص من مركز التعليم التنفيذى التابع لجامعة Harvard.

وتمتد رحلتى فى عالم التمويل والاستثمار والمالية لمدة تصل لـ25 عامًا حتى وصولى لمنصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة «ريفى» فى فبراير 2021.

● حازم شريف: ماذا عن التدرج الوظيفى؟

أحمد لبيب: البداية كانت من مجال المراجعة لمدة 3 أعوام فى واحد من أكبر 5 مكاتب حول العالم، ثم التحقت بمجال التمويل والاستثمار لمدة 20 عامًا، ما بين شركات عالمية، وأخرى مصرية؛ الكثير منها مُدرَج فى البورصة، بالإضافة إلى التحاقى بمجالس إدارات شركات كثيرة فى مجالات التمويل والاتصالات، مع وجودى فى مجال الإدارة المالية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس ووكيل «ويسترن يونيون» فى مصر، ثم المجال المالى غير المصرفي.

وانضممت لشركة «ريفى للتمويل متناهى الصغر» عبر تولّى قطاع الشئون المالية، واكتسبنا خبرات كثيرة فى ظل كون النشاط وليدًا وناشئًا يتميز بالديناميكية والحركة السريعة والنمو المتتالي، مقارنة بالقطاعات الأخرى.

● حازم شريف: هناك فئة من المواطنين لا تعلم الفرق بين التمويل متناهى الصغر والوسائل التمويلية الأخرى؛ وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

أحمد لبيب: نشاط التمويل متناهى الصغر هو قطاع وليد أُسس فى 2014 مع صدور القانون المنظّم ولائحته التنفيذية فى 2015، يعمل على مساعدة وتحفيز المواطن على تعظيم مشروعه الصغير، وبات حلقة الوصل بين القطاع المصرفى والشركات والجمعيات العاملة بالنشاط البالغ عددها نحو 19 شركة و1025 جمعية.

وحدّدت الهيئة العامة للرقابة المالية حدود التمويلات متناهية الصغر التى تُمنح لعملاء الشركات والجمعيات العاملة لتتراوح بين 3 و200 ألف جنيه.

ويستطيع عميل التمويل متناهى الصغر الحصول على القرض المستهدَف بإجراءات ميسّرة لمدة سداد تتراوح بين 6 و24 شهرًا، وفقًا لشروط تُحدد فى كل شركة على حدة، منها ألا يقلّ عمر المشروع عن 6 أو 10 أشهر، ويتميز النشاط بقدرة اللاعبين بالمجال على الوصول إلى مناطق غير متاحة أمام القطاع المصرفى.

وتقوم «ريفى» بمنح عملاء التمويلات المطلوبة بمعدلات سريعة تصل إلى 48 ساعة تشمل مرحلة تقديم الطلب والاستعلام الميدانى ونظيره الائتمانى، بجانب خدمة تحديد التكاليف والاستثمارات المطلوبة للمشروع؛ للوقوف على حجم التمويلات اللازمة لنجاحه.

%95 من التمويلات الممنوحة أقل من 30 ألف جنيه

● حازم شريف: ما متوسط أسعار الفائدة؟ وماذا عن نسب التعثر؟

أحمد لبيب: أسعار الفائدة فى «ريفى» تُحدَّد وفقًا لطبيعة المشروع وحجم التمويل الممنوح، إذ كلما ارتفعت قيمة القرض انخفضت الفائدة، ويجب الإشارة إلى أن 95% من تمويلات عملاء الشركة تحت الـ30 ألف جنيه.

140 فرعًا و170 ألف عميل مستهدفات 2022

وتمتلك «ريفى» نحو 125 فرعًا وفى انتظار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على افتتاح 7 فروع أخرى، فيما تستهدف الشركة الوصول إلى 140 فرعًا بنهاية العام الحالي، كما يبلغ عدد العملاء نحو 164 ألف عميل.

-18 %25 متوسط أسعار الفائدة.. و%98.5 نسب تحصيل متوقعة

وتتوزع شرائح أسعار الفائدة بين %18 كحدّ أدنى وهى خاصة بمنتج الـكواترو الذى يهدف لدعم البنات حتى عمر الـ18 عامًا أو المرأة المعيلة، ويبلغ الحد الأقصى للتمويل نحو 18 ألف جنيه، ويُسدَّد على 18 شهرًا، فى حين تبلغ أعلى شرائح الفائدة نحو %25.

أما عن نسب التعثر فإنها سجلت فى الشركة خلال عام وباء كورونا 2020 نحو -7 %8 وأحيانًا بلغت مستويات الـ%10 إلا أنها نجحت فى عام 2021 فى تسجيل نسب تحصيل بلغت -98 %99 و%100 لمنطقة الصعيد.

وتستهدف «ريفى» تسجيل نسب تحصيل تصل إلى %98.5 فى عام 2022 بشكل عام، و%99.5 فى منطقة الصعيد بشكل خاص، فى ظل التزام عملاء الشركة الناتج عن حسن اختيار العميل من قِبل الموظفين.

● حازم شريف: ما أنواع المشروعات التى يمكنها الحصول على تمويل متناهى الصغر؟

أحمد لبيب: بدايةً من المشروع الفردى المنزلى البسيط مثل تجهيز المخبوزات وتربية الحيوان، بأقل نسبة فائدة تتراوح -18 %22، بالإضافة إلى المشروعات التجارية مثل المكتبات والمطابع والخردوات والملابس والوِرش الصغيرة، والكافيهات (المقاهي).

وتقدم «ريفى» خدمة للأطباء عبر تجهيز العيادات الطبية وجلب الأدوات والآلات المختلفة، بجانب توفير خدمات تمويل عمليات «العَمرة» لسيارات النقل بمناطق الصعيد والوجه البحرى.

● حازم شريف: هل هناك نماذج استطاعت الانتقال من مرحلة متناهية الصغر إلى مستوى الصغيرة والمتوسطة؟

أحمد لبيب: «ريفى» تخدم عملاء منذ أكثر من 10- 12 عامًا، ومنهم من نجح بالفعل فى توسعة أعماله وزيادة احتياجاتهم التمويلية والوصول إلى مرحلة القطاع المصرفى، والحصول على تمويلات متوسطة بقيم تتراوح بين 1 و1.5 مليون جنيه.

● حازم شريف: تسلمت قيادة «ريفى» فى فبراير 2021، ماذا حققت من خطتك؟ وما مستهدفاتك فى المرحلة المقبلة؟

أحمد لبيب: هدفى الرئيسى عند تقلدى منصب الرئيس التنفيذى لـلشركة، كان يتمحور حول زيادة جودة العمليات وتعظيم نتائج الأعمال بشكل مختلف.

وكانت نسبة النمو بـ«ريفى» منذ استحواذ «سى آى كابيتال»، تتراوح بين 7 و%9 سواء على مستوى الإيرادات أو الأرباح أو محفظة التمويلات، وكنا نهدف لتحقيق نجاح قائم على قاعدتين؛ الأولى: التسهيلات الائتمانية التى من دونها لن تستطيع الشركة منح تمويلات لعملائها، وقد استفدت من خبرتى فى منصب رئيس قطاع الشئون المالية بـ«ريفى» فى تكوين قاعدة علاقات قوية مع البنوك للحصول على التمويلات المستهدَفة بأسعار تنافسية.

أما القاعدة الثانية فكانت تدور حول بناء البنية التكنولوجية واستغلال قدراتها فى تحليل النشاط وتصنيف المشروعات للوصول إلى المنتجات المطلوبة، سواء التجارية أو الخِدمية، وتمركزت عقيدتنا فى أن العنصر البشرى هو رأس الحربة فى خطة العمل.

ونفّذنا خطة لتحفيز العنصر البشرى فى الشركة تربط التحصيل بالإيرادات، ورفع القدرة على اختيار العملاء والتأكد من قدرتهم على السداد، وقمنا بصرف جنيهات ذهبية كل ربع سنوى على موظفى الشركة المتميزين.

ورغم عدم افتتاح فروع جديدة فى العام الماضى، فإن مستوى إنتاجية موظف «ريفى» ارتفع من 83 ألف جنيه، فى الـ6 شهور الأولى من 2020، إلى 120 ألفًا فى الفترة نفسها من 2021، لتصل إلى 168 ألفًا فى 2022.]

248 مليون جنيه الإنتاجية الشهرية بمعدل -14 16 ألف قرض

كما ارتفع مستوى إنتاجية الشركة بأكملها من 98 مليون جنيه فى 2020 إلى 120 مليون جنيه فى 2021، ثم إلى 248 مليون جنيه كإصدار شهرى حاليًّا، وهذا النمو الكبير والتطور الهائل يأتى بالرغم من 95% من التمويلات الممنوحة لعملاء «ريفى» تقع تحت مستوى 30 ألف جنيه، بمعدل قروض شهرية يتراوح بين 14 و16 ألف قرض.

وتطورت إصدارات «ريفى»، خلال السنوات الـ3 الأخيرة، إذ ارتفعت من 1.4 مليار جنيه فى 2020 لتصل إلى 2.3 مليار فى 2021، ومن المتوقع أن تسجل مستوى 3.1 مليار بنهاية العام الحالي؛ وذلك بدعم العامل البشرى البالغ عددهم 3000 موظف لخدمة 164 ألف عميل.

2.250 مليار جنيه حجم المحفظة بنهاية العام مقارنة مع 1.650 مليار فى 2021

● حازم شريف: ما مستهدفات الإصدارات فى العامين المقبلين؟

أحمد لبيب: نستهدف تسجيل 5 مليارات جنيه خلال أقل من عامين، وقد تسلمت المحفظة بقيمة 1 مليار جنيه، وحققت «ريفى» نموًّا من مستوى المليار جنيه فى 2020، إلى 1.650 مليار بعام 2021، ومن المرجح أن نغلق 2022 الحالى بمحفظة تُقدَّر بـ2.250 مليار.

وقد حققت «ريفى» فى عام 2021 نموًّا بمحفظتها يعادل ما حققته فى 13 عامًا من عمر الشركة.

● حازم شريف: هل تعتزم «ريفى» إصدار سندات توريق فى ظل نمو حجم المحفظة؟

أحمد لبيب: كنا نخطط لتوريق جزء من المحفظة بنهاية العام الحالي، إلا أن مجلس الإدارة استقرّ على إرجائه للربع الأول من 2023 المقبل.

● حازم شريف: ما حجم سندات التوريق المحتمل إصدارها؟

أحمد لبيب: نعتزم توريق نحو 600- 800 مليون جنيه من إجمالى المحفظة.

● حازم شريف: كم يبلغ رأسمال «ريفى» حاليًّا؟

أحمد لبيب: رأسمال «ريفى» كان 22 مليون جنيه، ثم تمّت زيادته لـ50 مليون جنيه خلال الفترة الأخيرة، ويجب الإشارة إلى أن مجال التمويل متناهى الصغر لا يتطلب ضخامة رأس المال، لكن الأهم هو قيمة حقوق الملكية التى بناءً عليها يتم تحديد التمويلات من البنوك.

وتبلغ التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها «ريفى» نحو 2.3 مليار جنيه من 7 بنوك، بجانب البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD”، تم استخدام نحو 1.6 مليار منها.

ونتفاوض مع 3 بنوك، خلال الفترة الحالية؛ للحصول على تسهيلات ائتمانية بقمية 830 مليون جنيه؛ لتغطية احتياجاتنا التمويلية لمدة «عام ونصف» مقبلة.

● حازم شريف: لماذا تلجأ لآلية التوريق ما دامت هناك تسهيلات ائتمانية تغطى احتياجاتك التمويلية لمدة عام ونصف؟

أحمد لبيب: القانون المنظم لنشاط التمويل متناهى الصغر يتيح الحصول على تسهيلات ائتمانية بحد أقصى 10 أضعاف قيمة حقوق الملكية، ومن ثم نرغب فى عدم تجاوز حجم التسهيلات قيمة تلك الحقوق، فى ظل تنفيذ سياسة دائمة لتوزيع الأرباح بالكامل على المساهمين سنويًّا.

وهناك ميزة أخرى للتوريق؛ إذ يتيح لنا إثبات الإيرادات فى قوائمنا المالية فى حينها.

● حازم شريف: بالفعل، إثبات الإيراد فى القوائم المالية سيعزز مركزها المالى، ماذا عن عدد العملاء حاليًّا؟ ومستهدفات الفترة المقبلة؟

أحمد لبيب: 164 ألف عميل حاليًّا، ونستهدف الوصول إلى 170 ألف عميل بنهاية العام الحالي.

ونسعى دائمًا إلى دفع العملاء للتوسع، ومن ثم زيادة التمويلات المطلوبة، واستطاعت «ريفى» تسجيل نمو بعدد العملاء من 111 ألف عميل فى 2020، إلى 147 ألفًا فى العام الماضى، وسنسجل نحو 170 ألف عميل بنهاية 2022 الحالي.

وتبلغ نسبة العملاء الجدد فى «ريفى» نحو %53 من إجمالى عدد العملاء، والنسبة المتبقية %47 تخص العملاء القدامى الذين يحصلون على تمويلات جديدة من الشركة.

والعميل المجدد هو عميل ملتزم تسعى الشركة لزيادة نسبته، فى ظل اشتراط عدم تأخر العميل عن السداد لـ7 أيام لتجديد تعامله والحصول على تمويلات أخرى.

وعند تولّى منصب الرئيس التنفيذى للشركة كانت نسبة العملاء الجدد نحو %75 من إجمالى المتعاملين، وسعينا لرفع نسبة العملاء المُجددين لتعاملاتهم حتى وصلت إلى %47 على أمل أن تصل إلى %50 لاحقًا؛ بهدف تكوين قاعدة من العملاء الملتزمين.

● حازم شريف: هل هناك نية لزيادة رأسمال «ريفى» خلال الفترة المقبلة؟

أحمد لبيب: نخطط لزيادة رأسمال الشركة من خلال الأرباح، ويجب الإشارة إلى أن «ريفى» حققت عائدًا على حقوق الملكية يُقدر بـ%48.

● حازم شريف: ما قيمة الزيادة المستهدفة لرأس المال؟

أحمد لبيب: نحو -30 50 مليون جنيه تقريبًا، إذ آن الأوان أن يُعبر رأسمال «ريفى» عن حجم تعاملاتها، بالشكل الذى يسمح بتحسين موقفها الائتمانى أمام البنوك.

● حازم شريف: معدل العائد على حقوق الملكية الذى ذكرته، هل تراه من أفضل المعدلات فى سوق التمويل متناهى الصغر؟

أحمد لبيب: بالطبع، من أفضل المعدلات المسجلة بالنشاط، مثله مثل نسبة النمو فى الإيرادات.

وكانت إيرادات الشركة منذ استحواذ «سى آى كابيتال» عليها تدور بين مستويات الـ-300 390 مليون جنيه، فيما حققنا 610 ملايين جنيه فى 2021، ونطمح فى الوصول لمستويات المليار جنيه بنهاية العام الحالي.

● حازم شريف: ماذا عن الأرباح؟

أحمد لبيب: ارتفعت أرباحنا من مستويات الـ107 إلى 113 ثم 125 مليون جنيه عقب استحواذ «سى آى كابيتال»، وصولًا إلى 200 مليون جنيه بنهاية 2021.

ونستهدف تحقيق صافى أرباح بنهاية 2022 الحالي، بنسبة زيادة تصل لـ%50 مقارنة بأرباح 2021.

● حازم شريف: هذا يعنى أن يصل صافى ربح «ريفى» بنهاية 2022 إلى 300 مليون جنيه؟

أحمد لبيب: أتمنى الوصول لذلك، خلال الشهرين المتبقيين من العام الحالي.

● حازم شريف: ننتقل إلى المنافسة، وفقًا للبيانات المتاحة، «ريفى» من ضمن الـ3 الكبار فى النشاط، فماذا عن مستهدفاتكم فيما يتعلق بزيادة الحصة السوقية؟

أحمد لبيب: بالطبع نتمنى أن نصل إلى المركز الأول بين شركات التمويل متناهى الصغر من حيث الحصة السوقية، ونحن حاليًّا فى المركز الثالث بواقع %6.1 من إجمالى القطاع (جمعيات وشركات)، وبنحو -10 %11 على مستوى الشركات فقط.

وقد ارتفعت حصتنا السوقية من %4.3 إلى %6.1 فى عام ونصف فقط، رغم النمو الكبير للسوق، إذ كان هناك 11 شركة فقط عند تسلمى قيادة «ريفى»، مقارنة مع 19 شركة حاليًّا.

ونسعى لاحتلال الصدارة من خلال تقديم نموذج عمل مختلف عن الشكل التقليدى فى السوق، إذ لن يكون الأسلوب النمطى الذى يعتمد على افتتاح الفروع وتعيين الإخصائيين مفيدًا فى رحلة الوصول للمركز الأول، فى ظل توسع المنافسين أيضًا.

والرقمنة هى السبيل الأمثل لنا لتحقيق مستهدفاتنا، إذ يجب العمل على وجود بنية تكنولوجية قوية والتحول الرقمى، لتقديم خدمات مختلفة عن المنافسين.

ونتعاون حاليًّا مع بنك مصر فى التحول للشمول المالى، إذ سنسهّل عمليات الإقراض لعملائنا من خلال الحصول على كروت ميزة، إذ سيتم منح التمويل إلكترونيًّا، بجانب إتاحة سداد الأقساط عبر ماكينات الـ«ATM».

ونستهدف تخفيض فترة حصول العميل على القرض، من 48 ساعة إلى 24 ساعة فقط، عبر إتمام جميع الإجراءات المتبَعة؛ من تقديم الطلب إلى الاستعلام الميدانى ونظيره الائتمانى؛ للوصول إلى المركز الأول أو الثانى خلال 3 سنوات.

%25 حصة سوقية مستهدفة خلال 3-5 أعوام

● حازم شريف: كم تُقدَّر الحصة السوقية المستهدفة بنهاية 2022؟

أحمد لبيب: المحافظة على نسبة الـ%6.1 مع دخول لاعبين جدد السوق ستكون أمرًا جيدًا للشركة خلال عام 2022 فى ظل كون الـ5 الكبار يستحوذون على %93 من النشاط، فيما تبلغ حصة المتصدر نحو %27 ونحن نستهدف الوصول لنسبة %25 خلال -3 5 أعوام مقبلة.