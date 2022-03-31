أعلن الدكتور أحمد كيلاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية إيبيكو أن الشركة تمكنت من تحقيق جميع مستهدفاتها خلال 2021 بالإضافة إلى تحقيق المعادلة المستحيلة، إذ استطاعت الشركة توفير الدواء للمواطن المصري ببسعر عادل، حيث يعد متوسط سعر عبوة مستحضرات إيبيكو من أقل أسعار المستحضرات المتداولة في السوق مع الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية.

وذلك وفاء لدورها الاجتماعي بتوفير الدواء للمواطن المصرى، بالإضافة لضخ استمارات تزيد على 200 مليون جنيه عن العام الماضي لتطويرالعديد من الأقسام والخطوط الإنتاجية حفاظاً على هذه الثروة للأجيال القادمة مع الوفاء بجميع التزاماتها المالية نحو الدولة من ضرائب وتأمينات اجتماعية وغيرها مع زيادة الدخل للعاملين والاهتمام بتطوير وتحسين جميع الخدمات المقدمة لهم وتنمية قدراتهم المهنية بتوفير برامج تدريبية متطورة من أرقى مراكز التدريب فى مصر والخارج.

ومع ذلك حققت الشركة لأول مرة منذ 15 عاما المركز الأول في السوق المصرية من حيث عدد الوحدات المباعة بحصة سوقية %8 ونسبة نمو %31 عن 2020، وحجم مبيعات بلغ 3.364 مليار جنية بزيادة قدرها %20.6 عن العام الماضي، وحققت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 638 مليون جنيه بنمو %25 عن العام الماضي، وستوزع أرباحا على المساهمين.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة التي عقدت مؤخراً حيث عرض الدكتور كيلاني على المساهمين إنجازات الشركة وما حققته بكافه المسارات خلال العام الماضي.

إيبيكو في صدارة شركات الدواء في مصر

وأعرب الدكتور كيلاني أن إيبيكو أكبر شركة في إنتاج الدواء فى مصر بعدد عبوات يزيد على 321 مليون عبوة بقيمة تزيد 3.4 مليار جنية، وأن مستحضرات ايبيكو متوافرة بكل منزل لأكثر من 100 مليون نسمة، حيث يبلغ نصيب المواطن من جميع الأعمار 3 عبوات من مستحضرات الشركة،

بالإضافة إلى أن ايبيكو الاولى فى انتاج المضادات الحيوية بجميع انواعها ولديها اكثر من 20 مستحضر بتركيزاتها المختلفة واشكال صيدلانية متعددة، بميعات محلية بلغت 66.2 مليون عبوة وحصة سوقية %21 من حجم العبوات المباعة و%14 من قيمة مبيعات السوق المصرية، وتحتل المركز الأول فى إنتاج ومبيعات مستحضرات العيون وبحصة سوقية قدرها %25 من مبيعات عبوات مستحضرات العيون العام الماضى بعدد 22.2 مليون عبوة محققة نمواً قدرا ً %19.7 عن 2020.

إيبيكو تتربع على قمة التصدير الدوائي المصري

وقال الدكتور كيلاني أن إيبيكو حققت إنجازا غير مسبوق في تاريخها حيث قفزت صادراتها العام الماضي بنسبة أكثر من %22 وقيمة تبلغ 48 مليون دولار أي ما يعادل 753 مليون جنيه مصري متفردة على قمة الصادرات المصرية بحصة سوقية تقترب من %25 من إجمالي الصادرات الدوائية المصرية ولا توجد شركة فى مصر تصدر وحدها %25 من إجمالي صادارت مصر من أي منتج.

وقدم الدكتور كيلانى تقديرا وشكرا خاصا للعاملين بقطاع التصدير وأكد أهمية التصدير فى الفترة القادمة بالإضافة إلى التوجه نحو التوسع في التصدير لأفريقيا، لأن هناك العديد من الفرص الممكنة لزيادة الصادرات في التصدير لأفريقيا.

إيبيكو قوية وراسخة تجاه التحديات الاقتصادية الحالية

ورداً على استفسارات المساهمين حول ارتفاع سعر الدولار على الشركة، أوضح الدكتور كيلاني أن ارتفاع سعر الدولار سيكلف الشركة 240 مليون جنيه أعباء إضافية ومع ذلك أكد على قوة ومتانة مركز الشركة بالشكل الذي يجعلها تتجاوز هذه الآثار من خلال إجراءات عديدة، وفرق عمل من كبار المتخصصين بالشركة تعمل على مدار الساعة.

وتابع: وفى هذا الاطار وبالرغم من أننا لا نملك رفع سعر منتجاتنا (الأدوية) إلا أننا سنتعاون معا لتخفيف آثار هذا التحدى على المواطن قدر الإمكان.

ضخ إستثمارات 311 مليون جنية لمشروع مصنع إيبيكو 3

وأشار الدكتور كيلانى إلى أنه على الرغم من الأزمات الإقتصادية والتوترات التى تشهدها الساحة الدولية إلا أن شركة إيبيكو كان لديها من الشجاعة والجرأة الكافية لدراسة وتنفيذ المصنع الوحيد فى مصر والشرق الاوسط لإنتاج الأدوية الحيوية (Biosimilars & Biologicals) التى سترفع العبء الكبير عن الدولة والمواطنين فى توفير أدوية العديد من أمراض المناعية والسرطانات وسيكون المصنع الوحيد فى المنطقة الذى سيتم فيه تصنيع الدواء بالكامل بدءا تصنيع الخلية لإنتاج المادة الفعالة للدواء، تم الحصول على موافقة إنتاج عدد 7 مستحضرات حيوية بتركيزات مختلفة، مشيرا إلى أن تكلفة هذا المشروع تقترب من 2 مليار جنيه استثمارت تم ضخ استثمارات 311 مليون جنيه فى العاميين الماضيين منها 286 مليون جنيه العام الماضي وتم اتخاذ اجراءات تنفيذية نحو إنشاء المشروع Modular Construction من خلال كبرى الشركات العالمية المتخصصة وستبدأ أعمال الإنشاءات المدنية بأرض المصنع عقب شهر رمضان.

إيبيكو بدأت دراسات المشاركة بـ%25 من استثمارات إنشاء مصنع المواد الخام الأولية API

وأضاف كيلاني أنه في إطار الدور الريادب والمسئولية الواقعة على عاتقها لحماية صناعة الدوء المصرية ودعم ومساندة الاقتصاد القومي بدأت إيبيكو دراسة الجدوى للمساهمة بـ%25 من إجمالب استثمارات في مشروع إنشاء أول مصنع للخامات الدوائية API بمصر والشرق الأوسط على مساحة 75 ألف متر مربع واستثمارات تبلغ مليار جنيه بالمنطقة الاستثمارية بقناة السويس، لضمان توفير المواد الخام الأولية الضرورية لصناعة الدواء وحماية هذه الصناعة من التقلبات والأزمات التى يشهدها العالم من أوبئة وحروب وصراعات، تؤثر على سلاسل الإمتداد وترفع الأسعار وتأثر على توفير الدواء للمواطنين.

وأشار الدكتور كيلاني إلى أنه فى إطار اهتمامنا بالأجيال القادمة وحرصنا على تسليم الراية ناصعة وشامخة فقد بدأنا منذ 3 سنوات خطة تطوير شاملة بجميع مرافق الشركة والأقسام الإنتاجية ومعامل الأبحاث ومعامل رقابة الجودة، وتم حتى الآن تطوير نحو 60 % من الأقسام والخطوط الإنتاجية بالكامل وتحديث وتطوير معامل رقابة الجودة بالشكل الذي مكنها على الحصول على شهادة الجودة العالمية ISO/IEC 17025:2017، فى نفس الإطار تم تطوير قسم الهرمون وإنشاء قسم جديد لإنتاج مستحضرات البينام وإنشاء قسم BFS لإنتاج مستحضرات العيون أحادية الجرعة ومنطقة AEROSOL وغيرها مع تطوير منظومة الخدمات من محطات وغلايات وشيلرات وتطوير وصيانة المخازن بالكامل.

وفى إطار اهتمام الشركة بالبحث العلمي فقد تم تخصيص ميزانية منفصلة لإدارة البحث والتطوير لتطوير العديد من المستحضرات المنتجة وإضافة مستحضرات جديدة مهمة للمواطن المصري.

إيبيكو.. ودور ريادي لمساندة الدولة فى مواجهة كورونا

واختتم الدكتور كيلاني، مشيراً إلى أن إيبيكو كانت ولازالت دعماً وسنداً للدولة فى مواجهة كورونا حيث وفرت معظم الأدوية المستخدمة فى جميع بروتوكلات علاج كورونا وخاصة مضادات الفيروسات، ووفرنا للسوق المحلية والتصدير أكثر من 73 مليون عبوة من الأدوية المستخدمة لعلاج من كورونا، بالإضافة إلى ذلك فإننا ندعم منظومة الشراء الموحد لتوفير الدواء للمواطنين حيث نوفر ما يقرب من %60 إلى %70 من احتياجات هيئة الدواء الموحد من الادوية ويرجع ذلك لتفردنا بمتوسط سعر منخفض لمستحضراتنا.

ووجه الشكر والتقدير لجميع أجهزة الدولة ودورها فى الوصول لتلك الإنجازات، وخاصة وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، ووجه الشكر للسادة المساهمين فى دعمهم الكامل نحو ماتتخذه الشركة من إجراءات للتطوير وضخ استثمارات جديدة مشيدا بالمستوى المهني الراقى والمتميز لجميع العاملين بالشركة.

وعبر المساهمين المشاركين فى الجمعية العامة عن خالص شكرهم للدكتور أحمد كيلانى وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة بتحقيق تلك الانجازات والنجاحات، مجددين ثقتهم بهم ضمانا لاستمرار تلك الإنجازات وسط تحديات غير مسبوقة.