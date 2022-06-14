أحمد كوجاك: الدولة أوضاعها المالية كويسة جدا لكنها تأثرت بالأحداث الخارجية

قال أحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسات المالية والكلية إن الدولة أوضاعها المالية كويسة جدا لكنها تأثرت بالأحداث الخارجية.

جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وعن ما يتردد عن هجمة ضربية وجمركية على القطاع الخاص، أوضح أن “هذه شكاوى القطاع الخاص”.

وأضاف أنه “واحدة من ضمن أهداف وثيقة ملكية الدولة هي تعزيز دور القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته في نفس الوقت وبالتالي كل ما يخص بيئة الأعمال يتم التحدث عنها في على سبيل المثال الميكنة وتبسيط الإجراءات أو أية مشاكل ضريبية أو جمركية أو مايخص الاراضي الصناعية أو المرافق”.

وتابع : “كل تلك الإجراءات سيتم التعامل معها الفترة القادمة”.

ووجه رسالة طمأنة للمستثمرين والقطاع الخاص قائلاً : “أي حد عنده مشكلة إحنا جادين جداً في التعامل معها والأوضاع المالية جيدة جداً والدولة شأنها شأن أي دولة متأثرة بالأوضاع الخارجية لكن أوضاعنا المالية محلياً جيدة جداً والصورة النمطية أن الدولة مزنوقة فبتفرض ضرايب وجمارك على القطاع الخاص غير دقيقة “.