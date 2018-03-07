أحمد كرارة يبدأ تصوير مشاهده في مسلسل بالحجم العائلي

أحمد حمديسافر الفنان أحمد كرارة إلى مرسى علم لبدء تصوير مشاهده بمسلسل بالحجم العائلي، والذى من المقرر أن يشارك به فى الماراثون الرمضانى المقبل."بالحجم العائلي" هو مسلسل اجتماعى درامي لايت كوميدي، ويقوم أحمد كرارة بتجسيد شخصية رامى.المسلسل بطولة الفنان يحيى الفخراني، وميرفت أمين، ويسرا اللوزى

أحمد حمدي



سافر الفنان أحمد كرارة إلى مرسى علم لبدء تصوير مشاهده بمسلسل بالحجم العائلي، والذى من المقرر أن يشارك به فى الماراثون الرمضانى المقبل.





“بالحجم العائلي” هو مسلسل اجتماعى درامي لايت كوميدي، ويقوم أحمد كرارة بتجسيد شخصية رامى.





المسلسل بطولة الفنان يحيى الفخراني، وميرفت أمين، ويسرا اللوزى، وندى موسى، وشيماء سيف، وأحمد مجدى، ولطيفة فهمى، وعمرو حسن يوسف, وآخرون، من تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل.





الجدير بالذكر أن أحمد كرارة يشارك بمسلسل فوق السحاب مع الفنان هاني سلامة، ويخوض به أيضا فى السباق الرمضاني 2018.