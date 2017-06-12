أحمد قنديل: إجراء مفاوضات مع 3 موزعين لطرح هواتف إنجو

محمود جمال:كشف أحمد قنديل المدير الإقليمى للعلامتين الصينين "إكس تاتش" و"إنجو" للهواتف المحمولة فى مصر عن نمو مبيعات الأولى كل 3 شهور بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%.وقال قنديل فى تصريحات لـ"المال" إن الشركة تستهدف الوصول بحصتها من سوق أجهزة الهواتف الذكية إلى 2% بنهاية العام الحالى، موضحا أن السوق

محمود جمال:

كشف أحمد قنديل المدير الإقليمى للعلامتين الصينين “إكس تاتش” و”إنجو” للهواتف المحمولة فى مصر عن نمو مبيعات الأولى كل 3 شهور بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%.

وقال قنديل فى تصريحات لـ”المال” إن الشركة تستهدف الوصول بحصتها من سوق أجهزة الهواتف الذكية إلى 2% بنهاية العام الحالى، موضحا أن السوق يشهد حاليا ركود فى حركة المبيعات بالتزامن مع شهر رمضان إلا أنه من المتوقع حدوث طفرة بعد إجازة عيد الفطر.

وأوضح أن الشركة طرحت مؤخرا جهاز تابلت بشاشة مقاس 7 بوصة بالتعاون مع ” اتصالات مصر ” بسعر 1499 جنيها ويمنح العميل ضعف باقة الانترنت لمدة 6 شهور ، كما طرحت ايضا جهاز محمول مقاس 5 بوصة ويدعم خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات بالشراكة مع فودافون مصر وبسعر 1333 جنيه.



على صعيد آخر، كشف عن إجراء مفاوضات مع 3 موزعين لأتاحة هواتف إنجو بالسوق المحلية حيث لا زال يقتصر بيع أجهزتها أونلاين عبر شبكة الإنترنت.



يذكر أن سامسونج الكورية تستحوذ على 43 % من مبيعات سوق الهواتف بمصر ، تليها هواوى بـ 20 % ، و10% لكلا من اتش تى سى، ولينوفو، و8% لتكنوموبايل ،وشهد السوق المصرية دخول عدد من اللاعبين الجدد خلال العام الماضى منها “أوبو” و”VSUN” و”أسوس”.

