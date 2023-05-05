أحمد فهيم : بكيت حينما شاهدت أفيش «جعفر العمدة» بالشوارع

حل الفنان أحمد فهيم ضيفا ببرنامج ” مساء dmc” الساعات الأخيرة الذي يقدمه الاعلامي رامي رضوان ، وكشف فيه عن كواليس مشاركته في بطولة مسلسل ” جعفر العمدة” الذي قدمه مع محمد رمضان في موسم شهر رمضان هذا العام ولاقى العمل نجاحا جماهيريا كبيرا بمصر والوطن العربي وتصدر الأعلى مشاهدة بين قائمة مسلسلات شهر رمضان أيضا .

فكشف أحمد فهيم عن كواليس مشهد قام به في مسلسل جعفر العمدة وهو يقوم بضرب ” شوقي” الذي جسده الفنان منذر رياحنة بالحلقة الأخيرة للمسلسل فقام حينها بضرب جعفر العمدة” محمد رمضان” في مشهد كوميدي حقق مشاهدة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي ، قائلا أن المخرج محمد سامي طلب منه ذلك .

وأضاف أنه حينما شاهد أفيش مسلسل جعفر العمدة في الشوارع قبل عرض المسلسل بكى حينما شاهد صورته على الأفيش مضيفا أنه كان حلم له منذ سنوات حينما يسير في الشارع أن يرى صورته على أفيشات في الشوارع ، قائلا كنت أقول لنفسي إن شاء الله في يوم من الأيام هبقى موجود هنا”.

وعن ذكرياته مع قريبه النجم الراحل خالد صالح قال : أنه عمل مع الفنان الراحل خالد صالح في أفلام “خلي الدماغ صاحي” والنعامة والطاووس وميدو مشاكل، بالاضافة لعمله معه في أول بطولة سينمائية له في فيلم “هي فوضى”.

وتابع قائلا أنه أحب التمثيل في هذه الفترة ، فقال أول ما بدأت معاه قولت له عايز أمثل قالي مفيش حاجة اسمها عايز أمثل لازم تتعلم الأول وخليك معايا واتعلم وبعدين مثل، لافتًا أن أول ظهور له كان في فيلم “ميدو مشاكل” حيث ظهر في مشهد بسبب غياب الممثل الذي كٌلف بالمشهد.