أحمد فهيم : أحببت التمثيل منذ الصغر.. وسعيد بنجاح «جعفر العمدة»

كشف الفنان أحمد فهيم في مداخلة هاتفية صباح اليوم لبرنامج” 8 الصبح” بقناة dmc مع الاعلامية هبة ماهر ، عن سعادته بنجاح دوره ” سيد العمدة” الذي قدمه بمسلسل جعفر العمدة في شهر رمضان الماضي .

وأضاف أنه أحب التمثيل عن طريق الفنان الراحل خالد صالح، قائلا: “أحببت التمثيل منذ أن كنت طفلا صغيرا، لم أعلم أن الموهبة كانت لديّ، كان يجب أن أتعلم، ولما قلت لقريبه النجم الراحل خالد صالح أنا عاوز أمثل، قالي مفيش حاجة اسمها عاوز أمثل، التمثيل مهنة، لازم تتعلم الأول، وفضلت أتعلم أكثر من 20 سنة، اشتغلت معاه، تعلمت منه، حتى وصلت إلى هذه النتيجة، وأتقبل النقد بصدر رحب”.

أشار أيضا الى أنه كان يقول له ” متعملش حاجة انت مش قدها، نفذت كل تعليماته حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم، ولو قدمت شيئا رائعا فهو من الفنان خالد صالح، هو موجود بالنسبة إليّ، أشعر به، صوته في أذني دائما وحاضر معي”.

هناك أماكن كثيرة عندما يذهب إليها يشعر أن خالد صالح معه، مشيرًا إلى أن تقديمه لشخصيتي سيد العمدة وعطية أبو عصاية في شهر رمضان المنقضي مثل ضغطا عصبيا كبيرا بسبب اختلاف الشخصيتين، ولكن ما ساعده في ذلك هو توفيق الله عز وجل ورضاه عنه، فعندما انتهى من تصوير 70% من مشاهده في شخصية سيد العمدة بدأ تصوير شخصية عطية أبو عصاية بمسلسل عملة نادرة مع نيلي كريم ، وهو ما جعله أكثر قدرة على الفصل بين الشخصيتين.