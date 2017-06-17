أحمد فهمي يعتدي على جلال رامز

أحمد الدسوقىحل الفنان أحمد فهمى ضيفًا على برنامج رامز تحت الأرض الذى يذاع على فضائية إم بى سى مصر.وبدأ كالعادة الهدوء على الفنان الشهير أثناء لقائه بنيشان فى واحة نيشان قبل أن ينطلق إلى الصحراء.وظهر الخوف والفزع على وجه فهمى حتى انغرست السيارة فى الرمال المتحركة.وحاول فهمى الهرب إلا أنه فشل

أحمد الدسوقى حل الفنان أحمد فهمى ضيفًا على برنامج رامز تحت الأرض الذى يذاع على فضائية إم بى سى مصر. وبدأ كالعادة الهدوء على الفنان الشهير أثناء لقائه بنيشان فى واحة نيشان قبل أن ينطلق إلى الصحراء. وظهر الخوف والفزع على وجه فهمى حتى انغرست السيارة فى الرمال المتحركة. وحاول فهمى الهرب إلا أنه فشل حتى ظهرت سحلية رامز وظل يصرخ فى وجه مساعدة رامز بسبب رعبه. وانهار الفنان المعروف واعتدى على رامز جلال بعد كشفه عن وجهه إلا أن رامز تمكن من تهدئته. ويشارك الفنان أحمد فهمى فى دراما رمضان عبر مسلسل لأعلى سعر، والذى يحقق نسب مشاهدة مرتفعة.