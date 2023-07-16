أحمد فهمي وهنا الزاهد نجوم منصات رقمية.. نقاد: أصبحت أهم من دراما القنوات التليفزيونية

جذبت المنصات الرقمية الحديثة مثل ” شاهد” و” واتش ات ” وغيرها ، نجوم كثيرين السنين الأخيرة وقرروا تقديم أعمال فنية درامية بها ، والفترة القادمة تشهد اقتحام نجوما لأول مرة لعالم المنصات الالكترونية بمسلسلات تليفزيونية لها طابعا دراميا مختلفا .

يقدم النجم أحمد فهمي لأول مرة مسلسل ” سفاح الجيزة” بمنصة شاهد الرقمية خلال الفترة المقبلة ، اخراج هادي الباجوري وهو مأخوذ عن قصة حقيقية لسفاح الجيزة الشهير .

كما تقدم لأول مرة النجمة هنا الزاهد مسلسل أيضا بمنصة شاهد ” سيب وأنا أسيب” ويتناول طابعا كوميديا خفيفا ويشاركها بطولته النجم أحمد السعدني .

أيضا اقتحمت النجمة نيلي كريم عالم المنصات الرقمية بمسلسل ” ليه لأ3″ مؤخرا ، وشهد نجاحا جيدا ، بعد تقديم جزئين منه الأول بطولة النجمة ” أمينة خليل” والثاني بطولة النجمة ” منة شلبي ” وحققا نجاحا كبيرا .

نهال عنبر : المسلسلات بالقنوات التليفزيونية تحقق مشاهدة أكبر من المنصات الرقمية

ترى الفنانة نهال عنبر أن المنصات الرقمية تساهم في تشغيل عجلة الانتاج الدرامي طيلة العام ، وذلك يعطي فرصة أن يعمل ممثلين كثيرين في المسلسلات التي تقدمها هذه المنصات .

ولفتت في حديثها للمال الى أن معظم المسلسلات التليفزيونية يتم عرضها عبر منصات شاهد وواتش ات بعد عرضها بالقنوات التليفزيونية .

أكدت عنبر أن المسلسلات بالقنوات التليفزيونية تحقق مشاهدة أكبر من المنصات الرقمية الالكترونية ، مضيفة أحب ألأ يلغي التطور في شيئ معين في حياتنا القديم الذي عشنا وتربينا عليه ، لذلك لايمكن أن تحل هذه المنصات بدلا عن التلفزيون أبدا.

أشارت الى أن المسلسل التليفيزيوني المعروض للأسرة المصرية ، مازال يحظى بنسب مشاهدة كبيرة وله روح خاصة به ولايمكن الاستغناء عنه أبدا مهما انجذب نجوما للمنصات الحديثة مثل أحمد فهمي ونيلي كريم وغيرهم .

أحمد سعد الدين : نيلي كريم هي الأكثر رواجا بين هؤلاء النجوم لتاريخها الطويل

من جانبه قال الناقد الفني أحمد سعد الدين أن أينجم هو في النهاية ممثلا ، ومايهم أي فنان حينما يعرض عليه عمل درامي وفني معين ، هو كيفية كتابة الورق وأجره الذي سيأخذه عن هذا العمل الدرامي .

وقال أيضا أن المنصات الرقمية حققت حالة من الرواج الجماهيري بدرجة أكبر من التلفزيون ، وعلى هذا الأساس أصبحت هي من تختار النجوم الذين تتعاون معهم في أعمال فنية درامية أو تليفزيونية وليس النجم هو من يختار كما يتصور الكثيرين .

وأردف قائلا أن أي منصة لها أجندة خاصة بها فمثلا منصة نتفليكيس لها أجندة تابعة لها ، وموضوعاتها تثير جدلا كبيرا في المنطق العربية دائما ، ومنصة شاهد الرقمية تابعة لمحطة سعودية ، لذلك لها اتجاه محافظ نوعا ما في القضايا والموضوعات التي تقدمها للمشاهدين ، فأي منصة يكون لها خصوصية معينة في موضوعاتها المقدمة منها للجمهور .

وشدد على أن نيلي كريم هي الأكثر رواجا بين هؤلاء النجوم لتاريخها الطويل في مجال الدراما التليفزيونية ، وياأتي بعدها أحمد فهمي لكون شعبيته الأكثر في السينما وليس التلفزيون وبعدهما تأتي هنا الزاهد فهي حتى الآن لم تقدم بطولة خاصة بها في الدراما التليفزيونية .

أحمد النجار :هذه المسلسلات أصبحت أهم من المسلسلات المعروضة بالقنوات

من ناحيته أعرب الناقد الفني أحمد النجار أن هذه المسلسلات التليفزيونية المعروضة على مختلف المنصات الرقمية الحديثة تساهم في ايصال ممثلين لجوائز عالمية ، مثلما حدث مع النجمة منة شلبي حينما تم ترشيحها لجائزة الأيمي في الدراما بسبب مسلسل” كل اسبوع يوم جمعة” ، لافتا الى ان هذه المسلسلات أصبحت أهم من المسلسلات المعروضة بالقنوات .

وتابع قائلا أن هذه المسلسلات أصبحت قصيرة ولاتتجاوز 8 حلقات وحققت انتشارا واسعا ، وذلك يشجع النجوم بدرجة كبيرة على تقديمها .

أكد أن موضوع المسلسل هو المعيار لنجاح المسلسل التليفيزيوني وليس البطل كما يتصور الكثيرين ، وذلك ماحدث في مسلسل ” الغرفة 207 ” لمحمد فراج وبرغم أنه ليس نجما جماهيريا لكن العمل حقق نجاحا كبيرا ، وقد يتحقق ذلك مع هنا الزاهد أو أحمد فهمي في مسلسلاتهم الجديدة .