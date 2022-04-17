أحمد فهمي وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل .. ضيوف شرف مسلسلات رمضان

ظهر الفنان حمدي ميرغني كضيف شرف في مسلسل أحلام سعيدة بطولة النجمة يسرا وأيضا نيرمين الفقي مع النجم أحمد مكي في أحداث مسلسل الكبير قوي

ظهر حتى الآن في أحداث بعض مسلسلات شهر رمضان هذا العام بعض الفنانين والنجوم كضيوف شرف بهذه الأعمال الدرامية المختلفة ، مثل النجم أحمد فهمي الذي ظهر كضيف شرف في أحداث مسلسل مكتوب علي بطولة النجم أكرم حسني وإنتاج كريم أبو ذكري .

أيضا ظهر بعض الفنانين كضيوف شرف في مسلسل الاختيار 3 ، مثل الفنان هشام إسماعيل الذي يقدم شخصية القيادي الإخواني ” البلتاجي ” وبيومي فؤاد الذي يقدم شخصية القيادي الإخواني ” الكتاتني ” وغيرهم .

كذلك ظهر الفنان حمدي ميرغني كضيف شرف في مسلسل أحلام سعيدة بطولة النجمة يسرا ، وأيضا نيرمين الفقي مع النجم أحمد مكي في أحداث مسلسل الكبير قوي.

محمد قناوي : ليس من الصحيح أن يظهر نجم كضيف شرف في مسلسل ويعرض له عمل درامي في رمضان

وعلق الناقد الفني محمد قناوي فقال : مسلسل الاختيار يجب ان نضعه في منطقة مختلفة لوحده ، حيث من الجزء الأول للعمل وهو يقدم نجوما كضيوف شرف لان طبيعة الأحداث تتطلب ظهور فنانين في أدوار صغيرة مرورا بالجزء الثاني والثالث أيضا ، فتركيبة العمل وطبيعته تفرض اختيار ضيوف الشرف حسب شبه الفنان للشخصية المطلوب تقديمها في العمل كضيف شرف أو اضفاء البريق على المسلسل بدرجة كبيرة .

فمسلسل الاختيار الجزء الأول كل حلقة كان يظهر نجما معينا كضيف شرف فيه مثل آسر ياسين وكريم محمود عبد العزيز وأحمد وفيق ومحمد عادل أمام وعمرو سعد وهشام ماجد واياد نصار ، جميعهم قدموا أدوار حلقة أو حلقتين كضيوف شرف .

كما ان ضيف الشرف ليس شيئا جديدا على الدراما المصرية فذلك يحدث مع النجوم بعلاقاتهم مع شركات الانتاج او المخرجين المختلفين أو أن المشهد او الحلقة التي سيظهر فيها كضيف شرف ستكون بمثابة ” بلوف ” اي مفأجاة معينة للمشاهد ، كذلك مسلسل الكبير قوي هذا العام يظهر فيه ضيوف شرف كل 3 حلقات يظهر نجم معين كضيف شرف ، لكن ليس من الصحيح أن يظهر نجم كضيف شرف في مسلسل ويعرض له عملا دراميا في شهر رمضان مثل وجود النجمة يسرا كضيف شرف في مسلسل ومعروض لها مسلسلا خاصا بها .

وأكد قناوي أن نيرمين الفقي بظهورها كضيف شرف في مسلسل الكبير قوي 6 حققت أصداء جيدة على السوشيال ميديا حقيقة .

محمود قاسم : ضيف الشرف يكون قويا فنيا حسب توظيف المخرج له

وعلق الناقد الفني محمود قاسم أن ضيوف الشرف في بعض المسلسلات في شهر رمضان ، يكون لهم تأثيرا كبيرا حينما يكون ممثلا كبير يملك موهبة فنية حقيقية .

ويرجع الأمر ليكون ضيف شرف قويا فنيا للمخرج الذي يتولى العمل الدرامي ، فقد يكون ضيف الشرف نجما مهما لكن يقدم مشاهد ليست مؤثرة في الأحداث الدرامية او العكس.

فقد تظهر مشاهد هذا النجم مؤثرة في العمل الدرامي برغم انه ضيف شرف بسبب توظيف المخرج لهذا الفنان بصورة جيدة فيها بحيث تكون مفاجئة للمشاهدين ، وذلك يحدث مع فنانين كثيرين مثل هشام اسماعيل في مسلسل الاختيار 3 هذا الموسم وغيرهم .