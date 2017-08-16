أحمد فهمي: لأعلى سعر مغامرة وأساند زوجتى فى خوض تجربة الغناء

بدأ النجم أحمد فهمى مشواره الفني منذ سنوات، بالغناء مع فريق "واما" ثم قدم ألبوما غنائيا بمفرده إلا أنه اقتحم عالم الثمثيل بقوة خلال السنين الماضية،مقدما أدوارا مميزة نالت إعجاب الجمهور، ما جعل وجوده في أي عمل فني إضافة للمنتجين، كونه أصبح أحد نجوم الصف الأول، وقام بأدوار البطولة أمام نجمات بحجم ني

بدأ النجم أحمد فهمى مشواره الفني منذ سنوات، بالغناء مع فريق “واما” ثم قدم ألبوما غنائيا بمفرده إلا أنه اقتحم عالم الثمثيل بقوة خلال السنين الماضية،مقدما أدوارا مميزة نالت إعجاب الجمهور، ما جعل وجوده في أي عمل فني إضافة للمنتجين، كونه أصبح أحد نجوم الصف الأول، وقام بأدوار البطولة أمام نجمات بحجم نيلي كريم، وغادة عادل، وغيرهن .

التقت “المال” أحمد فهمي، للحديث عن كواليس مسلسل “لأعلى سعر” الذي قدمه فى رمضان الماضى، ولسؤاله عن أسباب ابتعاده عن الغناء فى الفترة الأخيرة.



حوار – أحمد حمدى:

قال “فهمى” إن دور الدكتور هشام الذى قدمه في مسلسل “لأعلى سعر” دورا مختلفا عن كل ما قدمه في مشواره الفني .

وأضاف أنه لم يقلق من كراهية الجمهور له فى هذا الدور الشرير، لأن الناس شاهدت شخصيته الحقيقية في 3 مواسم من برنامج آراب أيدول.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن ينسى أبدا المشهد الذي جمعه بالنجمة نيلي كريم، فى مسلسل “لأعلى سعر” وهي تصفعه على وجهه، حينما اكتشفت خيانته لها، لافتا إلى أنه كان وفريق العمل يعرف أن المسلسل سيكون ايقاع نجاحه بطيئا نوعا ما في بداية حلقاته، مقارنة بمسلسلات أخرى، لكن هذا النجاح سيظهر بقوة فيما بعد، وهو ما تحقق بالفعل.

وتابع أن نيلي كريم ممثلة قوية، والمسلسل حمل تركيبة مختلفة، ومشاعر متنوعة بين الحزن والفرح، مشيرا إلى أن الأهم هو تقديم عملا فنيا ناجحا، ولم يقلق من وجود بعض الحزن في المسلسل .

ولفت إلى أنه لم يتوقع احتراف التمثيل، لأنه في الأساس دارس للموسيقى منذ 20 عاما، لكنه يحب التمثيل وكان يريد أن يفصل بين كونه مغنيا وممثلا.

وأشار إلى أنه ليس لديه مانع في تجربة كل الأدوار، سواء أدوار الشر أو الخير، ولا يقلق منها أبدا لأن الممثل يجب أن يقدم أدوارا متنوعة، وقال إنه أعجب كثيرا بشخصية النجم السوري باسل خياط، في مسلسل 30 يوم، لأن قدم دورا كان محركا لجميع أحداث العمل، لافتا إلى أنه ليس المهم أن يقدم دورا يظهر خلاله من أول لأخر مشهد فى المسلسل، لأن الأهم أن يقدم دورا مميزا ومؤثرا في الأحداث.

وعن تجربته في برنامج آراب أيدول، قال إنه يرى أن ما البرنامج كان مغامرة كبيرة، لأن الناس كان يمكن ألا تعجب بشخصيته المرحة في البرنامج، لكن ذلك لم يحدث .

واستطرد قائلا، إن علاقته بالسوشيال ميديا تقتصر على حياته الفنية فقط، ولا يقحم حياته الخاصة بدرجة كبيرة فى هذا المجال، فهو يقوم بنشر صورة له على حسابه بانستجرام كل 4 أيام، وليس من هواة الانتشار على السوشيال ميديا باستمرار، أو يوميا لأن ذلك له سلبيات كثيرة.

وكشف أنه يستعد للعودة للغناء بعمل من ألحان عمرو مصطفى، مع فريق واما، الذي ظهر معه في بدايته الفنية، ولن يفكر في طرح ألبوم غنائي مرة أخرى بعد ألبومه الذي طرحه عام 2007، لأن المنتجون أصبحوا يفرضون نوعا معينا من الموسيقى، لكنه يفكر مع الموزع الموسيقي عزيز الشافعي، في تقديم أغنية قريبا.

ولفت إلى أنه لن يترك برنامج آراب أيدول، لأنه حقق شهرة ونجاحا خلاله فى السنوات الماضية، رغم وجود برامج مميزة أخرى للمواهب، مثل ذا فويس وغيره .

واختتم حديثه مع “المال” بالقول إنه سيعود للسينما خلال الأيام القادمة بفيلم “6 في الأرشيف”، وهو فيلم اجتماعي مختلف سيكون مفاجاءة للجمهور .

ونفى أنه يمانع في احترف زوجته للغناء، بعد ظهورها في إحدى البرامج التليفزيونية، بل سيقوم بدعمها وتشجيعها ومساندتها، لو قررت خوض هذا المجال.