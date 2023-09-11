أحمد فهمي في حوار لـ«المال»: الجمهور ساندني في مسلسل سفاح الجيزة وعام 2023 مميز لي

حقق النجم أحمد فهمي نجاحا جماهيريا كبيرا بمسلسله الجديد ” سفاح الجيزة” الذي تعرضه منصة شاهد حاليا للمشاهدين ويضم 8 حلقات فقط اخراج هادي الباجوري ، وحدثت حالة توحد كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي للجمهور مع بطل العمل ” جابر” الذي يقدمه أحمد فهمي في المسلسل وهي شخصية ” قذافي” الشهير بسفاح الجيزة منذ سنوات .

” المال” التقت النجم أحمد فهمي وتحدثت معه عن العمل وكشف الكثير من الكواليس عنه ، والهجوم الذي تعرض له بمنصات السوشيال ميديا بعد عرض المسلسل ، وتحدث أيضا عن فيلمه السينمائي الأخير ” مستر اكس” وغيرها من الكواليس يكشفها لنا في هذا الحوار ….

قال أحمد فهمي إن مسلسل سفاح الجيزة أخذ مجهودا كبيرا ووقتا طويلا حتى يظهر للنور ويحقق هذا النجاح الكبير ، حيث دام العمل فيه 3 سنوات تقريبا ، لافتا إلى أن عام 2023 كان مميزا بالنسبة له بتقديمه مشروع سينمائي ناجح وهو فيلم ” مستر اكس ” وتحقيقه إيرادات مرتفعة بالوطن العربي ومصر وكذلك مسلسل سفاح الجيزة أيضا .

وعن الهجوم والانتقادات التي تعرض لها أحمد فهمي بعد عرض الحلقات الأولى للمسلسل قال : بالفعل تعرضت لحملات هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض أول حلقتين من المسلسل، ولكن الجمهور دعمني وساندني بشكل كبير.

أحمد فهمي : لم أتوقع توحد الجمهور مع سفاح الجيزة بهذه الصورة

ونوه أحمد فهمي أنه لم يتوقع أبدا حالة التوحد للجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي مع مسلسل سفاح الجيزة بهذه الطريقة ، مؤكدا أن أي عمل فني يحدث جدلا كبيرا معنى ذلك أنه حقق مشاهدة كبيرة .

أشار أيضا الى أن كواليس مسلسل سفاح الجيزة كانت رائعة مع المخرج هادي الباجوري ، والصورة التي ظهر بها العمل في النهاية كانت مميزة وكذلك أداء جميع الممثلين معه في المسلسل سواء ركين سعد أو داليا شوقي أو الفنانة القديرة حنان يوسف وباسم سمرة وميمي جمال وغيرهم .

أحمد فهمي : تقديم مسلسل 6 أو 8 حلقات أفضل للجمهور والفنان

أكد فهمي للمال أن السينما هي التي تبقى وتعيش في ذاكرة المشاهدين بالنسبة للنجوم والفنانين ، مضيفا أن تقديمه مسلسل سفاح الجيزة ضم 8 حلقات فقط وهي تجربة فنية جديدة في مشواره ، لاسيما أن هذه النوعية من المسلسلات التليفزيونية جذبت المشاهدين بدرجة كبيرة خلال السنتين الأخيرتين لعدم وجود مط أو تطويل في الأحداث الدرامية المختلفة للمسلسلات ، بالاضافة أن الفنان يضع تركيزه أثناء التصوير لهذه الأعمال الفنية في 6 حلقات أو 8 على الأكثر وذلك يكون أفضل من تصوير 30 حلقة مثلما كان يتم في الماضي .

وأضاف أنه لم يشاهد أي فيلم سينمائي تم طرحه مؤخرا بجانب فيلمه السينمائي ” مستر أكس ” ، مشيرا إلى أن المنافسة مع نجم كبير بقيمة وحجم محمد هنيدي أمر عظيم فهو أسطورة وتاريخ فني كبير .

أحمد فهمي : تعجبني أعمال محمد هنيدي وهو أسطورة ونجم كبير

وعن انتقاد الجمهور لفيلم النجم محمد هنيدي الجديد ” مرعي البريمو ” قال فهمي : لفت أنه يعجبه أي عمل فني يقدمه محمد هنيدي ، ومن الطبيعي أن تتباين آراء الجمهور حول الأعمال الفنية لأي نجم سواء محمد هنيدي أو غيره .

أحمد فهمي : لاتشغلني منافسة زملائي أبدا وأفكر في تقديم شخصيات جديدة دائما

وفيما يتعلق بمنافسة فيلمه السينمائي الأخير ” مستر اكس ” لآفلام أخرى طرحت معه مثل ” تاج” للنجم تامر حسني أو ” البعبع ” للنجم أمير كرارة أو بيت الروبي” للنجم كريم عبد العزيز قال، إن المنافسة تدفع أي فنان ونجم لتقديم الأفضل فنيا دائما للجمهور والتميز لكنه لايهتم أبدا بها بقدر اهتمامه بتقديم شخصيات جديدة عليه للمشاهد .

وأوضح أن شخصيته بفيلم” العارف” التي قدمها مع النجم أحمد عز سابقا وكذلك شخصيته بمسلسل ” سفاح الجيزة” كانت جديدة عليه فنيا وبعيدا عن الأدوار الكوميدية التي اعتاد الجمهور تقديمه لها .

وكشف أيضا أنه بصدد التحضير لمشروع سينمائي مع النجم أحمد حلمي الفترة القادمة ، وسيتم الإعلان عن تفاصيله في أقرب وقت .