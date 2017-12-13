أحمد فلوكس يحصد درع التميز في الدير جيست

ولاء البري أعلنت إدارة مهرجان الدير جيست، عن اقتناص الفنان أحمد فلوكس لجائزة التميز عن دوره في مسلسل "الأب الروحي" والذي عرض مؤخرًا على قناة DMC. ومن المقرر أن يتسلم أحمد فلوكس الجائزة، في حفل كبير يوم 22 من ديسمبر الجاري، وسط نخبة كبيرة من النجوم والنجمات الذين فازوا في الاستفتاء الذي تجريه مجلة

ولاء البري

أعلنت إدارة مهرجان الدير جيست، عن اقتناص الفنان أحمد فلوكس لجائزة التميز عن دوره في مسلسل “الأب الروحي” والذي عرض مؤخرًا على قناة DMC.

ومن المقرر أن يتسلم أحمد فلوكس الجائزة، في حفل كبير يوم 22 من ديسمبر الجاري، وسط نخبة كبيرة من النجوم والنجمات الذين فازوا في الاستفتاء الذي تجريه مجلة دير جيست.

وقدم أحمد فلوكس شخصية زكريا العطار في مسلسل “الأب الروحي”، الذي جمعه بمجموعة كبيرة من الفنانين ومنهم محمود حميدة، سوسن بدر، دنيا عبدالعزيز، محمود الجندي، أحمد عبدالعزيز، وهو من إنتاج شركة فنون مصر ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، وإخراج بيتر ميمي.

