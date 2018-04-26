أحمد فريد ينتهى من تصوير مشاهده فى مسلسل طلعت روحى

أحمد حمديانتهى الفنان أحمد فريد من تصوير كافة مشاهده فى مسلسل "طلعت روحى"، والذى يتم عرضه حاليا على قناة OSN، معبرا عن سعادته بردود الأفعال التى وصلت إليه من الجمهور خاصة وأن المسلسل يتم عرضه على قناة مشفرة مع ذلك تفاعل الجمهور مع الشخصية التى ظهر بها خلال السياق الدرامى لأحداث المسلسل. و"ط

أحمد حمدي

انتهى الفنان أحمد فريد من تصوير كافة مشاهده فى مسلسل “طلعت روحى”، والذى يتم عرضه حاليا على قناة OSN، معبرا عن سعادته بردود الأفعال التى وصلت إليه من الجمهور خاصة وأن المسلسل يتم عرضه على قناة مشفرة مع ذلك تفاعل الجمهور مع الشخصية التى ظهر بها خلال السياق الدرامى لأحداث المسلسل.

و”طلعت روحى” يشارك فى بطولته أيضا بجانب أحمد فريد كل من إنجى وجدان، ونيكولا معوض، إسلام إبراهيم، ميار الغيطى، إنعام سالوسة، سيناريو وحوار وائل حمدى، شريف بدر الدين، ومن إخراج رامى رزق الله.



وتدور أحداث المسلسل من خلال فكرة افتراضية كيف تجبر الظروف إنسانا على التعايش مع ظروف أخرى بعيدا عن ظروفه وعمله ويتأقلم معها، والعمل مأخوذ عن تيمة أمريكية تدور أحداثها حول شخصين تنشأ بينهما قصة حب، ولا تجمع بينهما أى خصائص مشتركة.