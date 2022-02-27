أحمد فريد رئيسًا لـ«سبيد ميديكال»

أحمد فريد وزير الصحة السابق رئيسًا لـسبيد ميديكال

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الجمعية العمومية غير العادية لشركة «سبيد ميديكال» انتخبت مجلس إدارة جديد مكون من 9 أعضاء بدلًا من 7 عقب موافقتها على تعديل النظام الأساسى للشركة.

وكشفت المصادر التى حضرت الجمعية العمومية التى انعقدت صباح أمس، أنها وافقت على انتخاب كل من الدكتور أحمد سامح حسنى فريد، وزير الصحة الأسبق، رئيسًا لمجلس الإدارة، خلفًا للمهندس محمود لاشين.

وأشارت إلى أن «لاشين» أكد خلال اجتماع الجمعية العمومية، رغبته فى عدم الترشح مجددًا والتواجد فى مجلس إدارة الشركة بعد أكثر من 6 أعوام رئيسًا لها.

إخلاء طرف «السابق» وانتخاب عبدالله حلمى أبو عيطة و يوسف حيدر أعضاء

وكشفت المصادر عن انتخاب رجل الأعمال عبدالله حلمى أبو عيطة، رئيس مجموعة شركات «جرين إيجيبت» عضوًا بمجلس إدارة سبيد ميديكال، مشيرة إلى أنه يمتلك مساهمات متعددة فى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، إلى جانب انتخاب المستشار القانونى أحمد سعد الدين أبوهندية، عضوًا بالمجلس أيضاً، وهو يشغل عضوية مجالس إدارات عدة شركات منها السويدى وعرفة، والشرقيون للبتروكيماويات وبنك الإسكان والتعمير، والأهلى للتنمية والاستثمار.

وتابعت أن الجمعية العمومية اختارت المهندس حازم فاروق الفار، نائبًا لرئيس الشركة و عضوًا منتدبًا لها، ليحتفظ بمنصبه للدورة الثانية، كما اعيد انتخاب الدكتور إسماعيل أحمد إسماعيل جاد الله، عضوًا بمجلس إدارة الشركة، ليحتفظ هو الآخر بمنصبه.

وأشارت إلى انتخاب رجل الأعمال يوسف حيدر، عضوًا بمجلس إدارة سبيد ميديكال، بالإضافة إلى كونه مؤسس وعضو منتدب لشركة ستون بارك للاستثمارات و عضو مجلس إدارة شركة تعليم المقيدة فى البورصة.

كما تم انتخاب الدكتورة نهى محمد شاهين، أستاذة المناعة بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية طب قصر العينى، ورئيسة وحدات الكورونا بمستشفيات جامعة القاهرة، لتشغل منصب عضو بمجلس إدارة سبيد ميديكال.

ووافقت الجمعية العمومية على انتخاب عضوين ممثلين لشركتى «المتحدة للعبوات الزجاجية» و«جودسيل للتعبئة والتغليف» فى مجلس إدارة «سبيد ميديكال».

وأكدت المصادر أن الجمعية العمومية وافقت على إخلاء طرف مجلس الإدارة السابق، بجانب مناقشة خطة العمل والتى تضمنت افتتاح 55 فرعا جديدا لمعامل التحاليل و فرع لمجمع العيادات، بجانب إغلاق 13 فرعا لعدم الجدوى الاقتصادية.

وناقشت الجمعية خطة إنشاء 21 معملا جديدا سيتم افتتاحها فى الربع الأول من 2022 وموقف مستشفى «سبيد» بمنطقة العبور، إذ كشفت المناقشات أن المستشفى بات جاهزا للافتتاح بعد الحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى انتهاء تشطيب المبنى الجديد بنسبة %30 لتوسعة المستشفى القائم إلى 140 سريرا بدلًا من 65.