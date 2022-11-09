أحمد فراج: «باير» تطلق خمس منتجات جديدة في سوق الدواء المصري

قال أحمد فراج، المدير التجاري لقسم صحة المستهلك في مصر وبلاد الشام في شركة «باير» إن استراتيجية شركته في سوق الدواء المصري، تشمل إطلاق خمس منتجات جديدة، وتصنيعها محليًا باستثمارات تصل لـ 240 مليون جنيه.

وأضاف «فراج» في حوار خاص لـ «المال» أن «باير» تهدف إلى إنتاج 60 إلى 70 في المائة من منتجات الشركة محليًا بحلول عام 2025.

وأشار إلى أن «باير» قامت مؤخرًا بتوسيع نطاق الفيتامينات المتعددة القائمة على مرحلة ما قبل الولادة في مصر، وذلك عبر إطلاق elevit Pregnancy and elevit ،Breastfeeding ، وهي مكملات غذائية جديدة متعددة الفيتامينات والمعادن مصممة خصيصاً لدعم الصحة الغذائية للأمهات ونمو الطفل.

وتشمل المجموعة عدداً من العناصر الغذائية والفيتامينات الأساسية، مثل حمض الفوليك والحديد وأوميغا 3 / DHA وفيتامين D وفيتامين C وفيتامينات المجموعة B لضمان توفير إمدادات كافية من الاحتياجات الغذائية للأمهات في كل مرحلة من مراحل أول 1000 يوم للطفل.

وتحتوي على ثلاثة منتجات، بالإضافة إلى مجموعة المنتجات الموجودة بالفعل مع حمض الفوليك والحديد، والتي تساعد على حماية الأطفال من العيوب الخلقية والأمهات من فقر الدم، وتعزيز الخصوبة الصحية.

إضافة «باير» اثنين من المكملات الغذائية

وأوضح إضافة «باير» اثنين من المكملات الغذائية الجديدة القائمة على المرحلة، إذ يعد المكون الأول Elevit Pregnancy ، للاستخدام في الثلثين الثاني والثالث من الحمل، ودعم التطور الصحي لدماغ الطفل وعينيه وأعضائه، وكذلك المساعدة في الحفاظ على عظام قوية وصحية، والثاني هو Elevit Breastfeeding الرضاعة الطبيعية ، إذ يدعم صحة الأم ونمو الطفل المستمر أثناء الرضاعة الطبيعية.

وحول خطة نمو الشركة خلال العام المقبل، توقع «فراج» أن تنمو صناعة صحة المستهلك الأكبر بمعدل جذاب بشكل خاص بسبب ارتفاع محو الأمية الصحية.

ولفت إلى أن ارتفاع متوسط أعمار السكان، وتزايد عددهم سيعني حتمًا حاجة متزايدة إلى الرعاية الصحية، للحد من الضغط على القطاع الطبي الرسمي، لذلك تركز «باير» على زيادة الوعي بالمشاكل الصحية الحادة والوقاية منها.

وأكد حرص «باير» على توسيع قدرات التصنيع في مصر، إذ تشارك باير في مصر مع هيئة الدواء المصرية (EDA) بتوافق وثيق مع هيئة المشتريات الموحدة (UPA) لتوفير كميات أكبر من المنتجات بأسعار معقولة لتمكين الوصول العادل إلى المنتجات المبتكرة والطبية.