أحمد فتحى ينهار فى رامز تحت الأرض

أحمد الدسوقى استضاف الفنان رامز جلال فى برنامجه رامز تحت الأرض الفنان الكوميدى أحمد فتحى. وبدا على "فتحى" الهدوء أثناء وجوده مع نيشان، وبعدها انطلق إلى الصحراء لتصوير البرومو. وتماسك الفنان الكوميدى أثناء سير السيارة فى الرمال، ولكنه انهار واعتدى…

أحمد الدسوقى

استضاف الفنان رامز جلال فى برنامجه رامز تحت الأرض الفنان الكوميدى أحمد فتحى.

وبدا على “فتحى” الهدوء أثناء وجوده مع نيشان، وبعدها انطلق إلى الصحراء لتصوير البرومو.

وتماسك الفنان الكوميدى أثناء سير السيارة فى الرمال، ولكنه انهار واعتدى على سائقها بعد انغراسها فى الرمال المتحركة.

ونطق فتحى الشهادتين بعد ظهور سحلية رامز، وحاول الاختفاء منها فى الرمال المتحركة، ولكن انهار بعد كشف رامز عن وجهه.

وطلب فتحى من رامز ألا يتحدث معه، وأن يرحل وقال له: “أنت كافر والله”، وفشل رامز فى مصالحة فتحى بسبب عصبيته الشديدة، إلا أنه نجح فى النهاية فى تهدئته.