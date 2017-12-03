أحمد فؤاد: سبينيس مصر تتوسع في السوق المحلية

المال ـ خاص:تخطط سلسة «سبينيس مصر»، للوصول بعدد فروعها التابعة بين 17 و19 فرعًا نهاية 2018، عبر افتتاح 5 إلى 7 أفرع جديدة خلال العام المقبل، بين هايبر، وسوبر ماركت، فى عدد من المحافظات باستثمارات تقترب من 200 مليون جنيه.بدأت «سبينيس» استثمارتها فى السوق المصرية منذ 2004،

المال ـ خاص:

تخطط سلسة «سبينيس مصر»، للوصول بعدد فروعها التابعة بين 17 و19 فرعًا نهاية 2018، عبر افتتاح 5 إلى 7 أفرع جديدة خلال العام المقبل، بين هايبر، وسوبر ماركت، فى عدد من المحافظات باستثمارات تقترب من 200 مليون جنيه.

بدأت «سبينيس» استثمارتها فى السوق المصرية منذ 2004، وصل عدد فروعها التابعة إلى 12 فرعًا حاليا، خلال عامين، فى محافظات القاهرة، والجيزة، والغردقة، والمنيا، والإسكندرية، مملوكة بنسبة %100 لمجموعة أبراج الإماراتية.

أكد أحمد فؤاد، مدير عام إدارة التشغيل فى «سبينيس مصر»، فى تصريح لـ«المال»، أن إستراتيجية السلسة خلال العام المقبل توسعية، وتستهدف السلسة إنشاء بين 5 إلى 7 أفرع جديدة خلال 2018، فى عدة محافظات، يوفر كل فرع متوسط فرص عمل بين 150 و200، لتتراوح إجمالى فرص العمل المرتقبة بين 1000 و1400 فرصة عمل، فى تخصصات مختلفة لموظفى الخدمات، ومديرى الفروع.

يرتفع بذلك إجمالى العاملين بسلسلة سبينيس مصر فى 2018 بين 2700 و3100 عامل، مقابل 1700عامل وموظف تابعين لها حاليا.

توقع فؤاد أن تشهد مبيعات السلسة بالسوق المحلية ارتفاعا، يتجاوز %30، عنها فى 2017، مرجعا ذلك لأسباب عامة ترتبط بتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى، والتراجع فى معدلات التضخم، والارتفاع المرتقب فى معدلات الدخول، ما ينعكس على زيادة القدرة الشرائية للمستهلكين، فضلا عن أسباب خاصة ترتبط بطبيعة سبينيس لكونها تنفذ خطة توسعية تمثل إضافات حقيقية فى أرقام مبيعاتها، كما أن لها أدواتها الخاصة الترويجية القادرة على جذب عملاء جدد، وزيادة المبيعات.

أكد أن السلسة تعكف حاليا على إجراء مفاوضات مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لاقتناص أراض من طروحات الجهاز لإنشاء فروع جديدة.

كان مهند عدلى، الرئيس التنفيذى لسلسة سبينيس مصر، رجح فى حوار لـ«المال» مؤخرا تخطى إيرادات السلسة حاجز 2 مليار جنيه، لأول مرة نهاية 2018، وأكد على استهداف السلسة مضاعفة فروعها الحالية حتى 2019.

سبينيس مصر، واحد من أكبر علامتين تجاريتين مع كارفور، تعملان فى السوق المصرية، من بين أكبر 12 علامة تجارية فى العالم، وفقا لـ3 معايير، قيمة العلامة، والحصة السوقية، وإيراداتها، وفقا لتصريحات سابقة لإبراهيم عشماوى، مستشار وزير التموين لشئون الاستثمار والأصول، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لـ«المال».

يرى مدير عام التشغيل، أن سوق تجارة التجزئة فى مصر أضخم سوق فى المنطقة بعدد عملاء يتجاوز 100 مليون عميل، وحجم أعمال يتجاوز 400 مليار جنيه، ولا تمثل تجارة التجزئة المنظمة أكثر من %15 من حجم السوق، ما يعنى أنه لا يزال سوق بكر، وواعد لأى استثمارات فى هذا المجال.

أكد فؤاد أن التحدى الأكبر الذى يواجه الاستثمارات فى السلاسل التجارية، يتركز فى البيروقراطية وتعقيدات الإجراءات، فيما يتعلق بالتراخيص والموافقات الإجرائية، وتعدد الجهات المسئولة عن النشاط، والجهات ذات الأولوية فى الرقابة عليه، التى تصل إلى 17 جهة، ما يمثل ضغطًا على أى مستثمر فى هذا القطاع.

لفت إلى أن تعاون القائمين على سلسلة سبينيس مصر، وجهاز تنمية التجارة فى دراسة تنمية قطاع تجارة التجزئة من خلال الحد من البيروقراطية فى استخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، التى تعتبر من أبرز معوقات الاستثمار فى هذا القطاع.

كان رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، توقع أن تسجيل السلاسل التجارية، والمنافذ المنضبطة، قفزة فى معدلات نموها من إيرادات، والانتشار، لترتفع من %16 حاليا، وصولاً إلى %35 خلال 3 أعوام مقبلة.