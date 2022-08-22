أحمد غنيم: معامل الترميم بالمتحف القومي للحضارة المصرية آمنة تماما

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن معامل الترميم بالمتحف آمنة تمامًا، وأن تشغيل أنظمة الإطفاء والإنذار المتطورة للمتحف جاء تلقائيًا نتيجة لتطاير الأتربة والغبار أثناء أعمال التنظيف لأحد هذه المعامل التي هي تحت التجهيز قبيل تشغيلها.

وقامت الإدارة الهندسية والأمن الصناعي بالمتحف، على الفور بإيقاف تشغيل هذه الأنظمة دون خسائر في الأرواح أو المعدات.

ومن الجدير بالذكر، أن أنظمة السلامة والأمن بالمتحف القومي للحضارة المصرية من أحدث الأنظمة الموجودة عالميا، ويتم صيانتها بشكل دوري.