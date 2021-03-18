أحمد غزي : معرض The Real Gate يشمل 180 مشروعًا

قال أحمد غزي رئيس شركة إيه سى جي أى تى إف لتنظيم المعارض والمؤتمرات، إن معرض The Real Gate الذي سينطلق في 25 مارس المقبل حتى يوم 27 سيضم 38 مطورًا عقاريًا بقوام 180 مشروعًا مختلفًا منها 40 مشروعًا تشهدها مصر لأول مرة.

وأضاف غزي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن إطلاق النسخة الأولى لمعرض the real gate في مصر برعاية رئيس الجمهورية، أن المعرض كان يستهدف موافقة 45 مطورًا عقاريًا ولكن المساحة المقام عليها المعرض لا تكفي هذا العدد.

وأشار إلى أن العام القادم سوف يستهدف التوسع بـ 4 قاعات لاتاحة فرصة أكبر لعدد أكبر من المطورين للمشاركة في المعرض، لافتا إلى أنه يتم التخطيط أن يكون المعرض حدث رسمي في مارس من كل عام.

وأفاد غزي، أن المعرض يحقق رؤية شاملة تستهدف وصول مصر إلى سوق تجاري عالمي.

وأوضح، أن الشركات العارضة ستقدم خلال المعرض عروضًا خاصة للزائرين والكثير منها سيقدم تسهيلات خاصة في السداد، منوها بأن المعرض المقام على مساحة 20 ألف متر مربع يستهدف 25 ألف زائر.