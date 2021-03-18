عقـــارات

أحمد غزي : معرض The Real Gate يشمل 180 مشروعًا

منها 40 مشروع لأول مرة في مصر
خالد الأسمر 2:26 م, الخميس, 18 مارس 21 2:26 م, الخميس, 18 مارس 21

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قال أحمد غزي رئيس شركة إيه سى جي أى تى إف لتنظيم المعارض والمؤتمرات، إن معرض The Real Gate الذي سينطلق في 25 مارس المقبل حتى يوم 27 سيضم 38 مطورًا عقاريًا بقوام 180 مشروعًا مختلفًا منها 40 مشروعًا تشهدها مصر لأول مرة.

وأضاف غزي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن إطلاق النسخة الأولى لمعرض the real gate في مصر برعاية رئيس الجمهورية، أن المعرض كان يستهدف موافقة 45 مطورًا عقاريًا ولكن المساحة المقام عليها المعرض لا تكفي هذا العدد.

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وأشار إلى أن العام القادم سوف يستهدف التوسع بـ 4 قاعات لاتاحة فرصة أكبر لعدد أكبر من المطورين للمشاركة في المعرض، لافتا إلى أنه يتم التخطيط أن يكون المعرض حدث رسمي في مارس من كل عام.

وأفاد غزي، أن المعرض يحقق رؤية شاملة تستهدف وصول مصر إلى سوق تجاري عالمي.

وأوضح، أن الشركات العارضة ستقدم خلال المعرض عروضًا خاصة للزائرين والكثير منها سيقدم تسهيلات خاصة في السداد، منوها بأن المعرض المقام على مساحة 20 ألف متر مربع يستهدف 25 ألف زائر.

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بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

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