أحمد غزى : «ذا ريل جيت» يخاطب 3 شرائح مهمة فى السوق العقارية

قال أحمد غزى رئيس شركة «إيه سى جى أى تى إف» لتنظيم المعارض والمؤتمرات، إن فكرة معرض «ذا ريل جيت» جاءت لملء فجوة الطلب فى السوق العقارية .

وأضاف أنه بناء على ذلك جاء المعرض ليلبى احتياجات السوق على 3 محاور أولها : مخاطبة احتياجات الجماهير من خلال زيارتهم للمعرض ووجود ما يحتاجونه فيه سواء وحدات سكنية بمساحات وأسعار مختلفة أو وحدات تجارية أو إدارية وذلك من خلال عدد من العروض المختلفة فى السداد .

و تابع إن المحور الثانى : يستهدف المستثمر الذى يرغب فى توظيف أمواله فى العقارات، فى حين يركز المحور الأخير على استهداف المستثمر فى مشروعات الحكومة وهذه الفئة مهمة لأنها تجلب الاستثمارات الخارجية داخل مصر.

«كورونا» لم تؤثر على القطاع وإيرادات الشركات المقيدة بالبورصة خير دليل

وأوضح أن معرض «ريل جيت» حصل على موافقة 38 مطورا عقاريا للمشاركة فيه خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس المقبل، كما أنه أول معرض عقارى ينظم تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن الكيانات المشاركة فى المعرض ستعرض ما يقرب من 180 مشروعا متنوعا بين سكنى وإدارى وتجاري، منهم 40 مشروعا تشهدها مصر لأول مرة ، كما سيتم تقديم عروض خاصة خلال المعرض وتسهيلات فى السداد .

وأكد أن القطاع العقارى لم يتأثر بجائحة كورونا، وهو ما ظهر فى الأرقام الصادرة عن الشركات المدرجة فى البورصة المصرية، والتى أكدت أن مصر شهدت تطوراً فى مبيعات العقار خلال عام 2020 بنسبة تتراوح بين 15 إلى %25 .

وتابع أن المستهدف زيادة نسبة المبيعات ما بين 20 إلى %25 خلال 2021 لافتا إلى أن التطور فى مجال البنية التحتية خلال السنوات الخمس الماضية لم يحدث من قبل وهو الذى أعطى دفعة قوية لتقدم القطاع فى مصر.

وأفاد بأنه كان يستهدف مشاركة 45 مطورا عقاريا ولكن الـ 38 مطورا المشاركين بالمعرض استحوذوا على %100 منه.

وأشار إلى أن موعد المعرض المقبل سيكون من 3 إلى 5 مارس 2022 و سيقام فى 4 قاعات منها 3 للوحدات السكنية وقاعة للتجارى .

ولفت «غزي» إلى أنه لأول مرة تم التعاقد مع واحدة من أكبر 5 شركات فى العالم فى مجال المعارض الافتراضية والتى تتيح للمستثمر فى أى مكان بالعالم متابعة المعرض، كما أن اللجنة التنسيقية للمعرض اتفقت على أن تقوم بعمل دعاية تسويقية فى 12 دولة فى العالم.

من جهة أخرى، أوضح أن معرض «ريل جيت» يستهدف مشاركة المطورين ممن لهم سابقة أعمال وسمعة طيبة فى السوق العقارية وممن يخاطبوا شرائح مختلفة وكذلك منتجات مختلفة» .

وقال إنه سيتم إطلاق نادى الاستثمار ضمن فاعليات معرض «ذا ريل جيت» والذى يهدف إلى توفير كافة المعلومات الاستثمارية وترجمتها إلى فرص حقيقية تتيح لكافة المستثمرين فى أى مكان الاستفادة من هذه المعلومات الاستثمارية.

وأفاد بأن نادى الاستثمار يعد أول منصة رقمية لتداول الاستثمارات فى كافة المجالات على مستوى الشرق الأوسط ، لافتا إلى أنه تم بالتنسيق مع شركته ومكتب الاتحاد الدولى للعقار وشركة «نيو كونسبت» للاستثمار فى هذا الشأن.