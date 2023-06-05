أحمد عيسي : مصر استقبلت 7 ملايين سائح خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن مصر استقبلت أكبر عدد سائحين بشكل شهرى خلال تاريخها خلال شهر أبريل الماضى بعدما بلغ عددهم 1.35 مليون .

واعتبر وزير السياحة أن الأمر مرتبط بمشاركة القطاع الخاص الفعالة فى تنشيط السياحة بجانب القرارات الداعمة للسياحة والاستثمار.

وأضاف عيسى خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن مصر استقبلت نحو 7 ملايين سائح خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وتستهدف استقبال 15 مليون سائح خلال العام الجاري، ترتفع لـ 18 إلى 20 مليون سائح خلال العام المقبل، وصولاً إلى 30 مليوناً فى 2028.

دعم القطاع الخاص

وأكد وزير السياحة والآثار، أن توجه الوزارة هو دعم القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي، للوصول إلى مستهدفات عدد السائحين، مشيراً إلى قدرة القطاع الخاص على تحقيق النمو وأنه الأكثر كفاءة لتحقيق المستهدفات.

ورأى وزير السياحة أن القطاع الخاص عليه الاستفادة من القرارات الحكومية فى تكوين مجتمع مدنى ممثل بقوة للقطاع يعبر عن آرائه ومطالبه، فيما ستواصل الحكومة والوزارة تقديم كافة أنواع الدعم.

وأكد أن مصر بحاجة للوصول إلى 500 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2028 لتغطية الطلب المتزايد على الخدمات السياحية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، لتوقيع بروتوكول تعاون بين أكام الراجحي ومجموعة فنادق ومنتجعات IHG لإدارة وتشغيل فندق في الساحل الشمالي.