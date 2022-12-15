أحمد عيسى: 5 شرائح من السائحين تستهدفها الحملات الإعلانية للترويج لمصر في الخارج

قال أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، إن الحملات الترويجية التى ستنطلق في 12 دولة مصدرة لحركة السياحة إلى مصر سوف تركز على 5 شرائح من السائحين المحتملين وهم، سياحة العائلات، والثقافية، والاسترخاء، والمغامرات، والشريحة التى تجمع بين الترفيه والثقافة.

وأضاف الوزير في تصريحات له خلال لقائه مع محرري ملف السياحة والآثار، أنه تم إجراء دراسة تسويقية على العديد من بلدان العالم والتى أسفرت عن رغبة نحو 272 مليون سائح فى 12 دولة لزيارة مصر، يمثلون الأسواق الرئيسية المصدرة للحركة السياحية.

ولفت الوزير إلى أن المستثمر الذكي، على حد وصفه، هو الذي يتجه باستثماراته نحو الأنماط السياحية التى تلبي احتياجات تلك الشرائح.

وعلى صعيد آخر، أشار عيسي إلى أن هناك 3 محاور يستهدف العمل عليها خلال الفترة المقبلة لتحقيق خطة الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا وإيرادات 30 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال زيادة عدد مقاعد الطيران لمصر إلى 3 مرات، وتحسين التجربة السياحية بالإضافة إلى تحفيز مناخ الاستثمار السياحي.

ونوه بأن الخطة تتضمن أيضًا رفع الطاقة الفندقية من 211 ألف غرفة إلى 500 ألف بزيادة سنوية تتراوح من 25 إلى 30% سنوياً، وذلك مقارنة بـ 1% فقط زيادة سنوية منذ عام 2018 وحتى الآن.

جاء ذلك بحضور عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، ويمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، وأحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار لشئون مكتب الوزير، والدكتور أيمن العشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، وشعبان عبد الجواد المشرف العام على الآثار المستردة.