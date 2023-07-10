أحمد عيسى: 44% نموا في أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال النصف الأول من 2023

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر شهدت طفرة كبيرة خلال ال 6 أشهر الأولي من العام الجاري.

واستعرض الوزير المؤشرات الإيجابية للحركة خلال تلك الفترة والتي شهدت نموًا في أعداد السائحين الوافدين وأعداد الليالي السياحية وكذلك انتظام وتنوع مصادر الأسواق السياحية المصدرة لهذه الحركة، بنسبة زيادة قدرها 44% عن العام الماضي.

وأشار إلى أن هذه النسبة تعد أعلى معدلات في حركة السياحة الوافدة لمصر مقارنة بال 6 أشهر الأولي لعام 2010 والتي سجلت أعلى نسبة في حركة السياحة الوافدة حينها.

وتابع وهو الأمر الذي يشير إلى نجاح الاستراتيجية التي تبنتها الوزارة مؤخرا لتنمية صناعة السياحة والتي باتت تؤتي ثمارها بعد أن نجحت الدولة المصرية في رفع كفاءة البنية التحتية والتغلب على جوانب عديدة في القصور في جانب العرض لتحسين التجربة السياحية في مصر خاصة في ظل تزايد الطلب على زيارة مصر من مختلف الجنسيات والشرائح.

ولفت إلى أن برامج تحفيز الطيران نتج عنها زيادة في عدد مقاعد الطيران وإعادة تصميم برامج للتسويق والتعاون المشترك مع القطاع الخاص لابتكار برامج تمويل مبتكرة، ومضاعفة الإنفاق على الترويج السياحي وغيرها.

ونوه عيسي إلى النجاحات التي حققتها الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار والتي ظهرت جلياً في زيادة معدل الإنفاق العام على العديد من مشروعات الترميم والتطوير لعدد من المواقع والمتاحف وكذلك أعمال الحفائر والإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة وذلك خلال العام المالى المنقضي بنهاية 30 يونيو 2023، الأمر الذي يتناسب مع أهمية هذه المواقع والمتاحف.

جاء ذلك في تصريحات له خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، وذلك في أول اجتماع للمجلس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

