أحمد عيسى: نعمل على زيادة حصة مصر من السياحة الكازاخية ورفع عدد مقاعد الطيران

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إنه خلال الفترة القادمة سوف نشهد مزيدا من التعاون بين مصر وكازاخستان إذ تعمل الدولة المصرية حالياً على زيادة حصتنا من السياحة الكازاخية.

وأضاف أن هناك تنسيق وتعاون مع وزارة الطيران المدني لزيادة عدد مقاعد رحلات الطيران بين مصر وكازاخستان في ظل النمو الذي تشهده حركة السياحة الوافدة من هذا السوق إلى المدن السياحية المصرية خاصة شرم الشيخ.

ولفت إلى أنه على صعيد منتج السياحة الثقافية فقد أصبح هناك مزار هام جداً للسائحين الكازاخيين وهو مسجد الظاهر بيبرس بعد افتتاحه في شهر يونيو الماضي بعد الإنتهاء من مشروع ترميمه.

وذكر الوزير جهود الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي من حملات تسويقية وترويجية في دولة كازاخستان للمقصد السياحي المصري.

ونوه عيسي خلال تصريحات صحفية له بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأنه من المقرر إنشاء قنصلية بمدينة شرم الشيخ لدولة كازاخستان.

جاء ذلك على هامش تسلم أحمد عيسي وزير السياحة والآثار اليوم، وسام “شفاعة” والذي منحه إياه رئيس دولة كازاخستان وقام بتسليمه السفير “خيرت لاما شريف” سفير دولة كازاخستان بالقاهرة.

كما جاء التكريم تقديرا لجهود وزير السياحة والآثار في دعم العلاقات الثنائية بين مصر وكازاخستان في مجال السياحة والآثار، والجهود التي بذلتها الوزارة على مدار سنوات للانتهاء من ترميم جامع الظاهر بيبرس والذي تم افتتاحه في يونيو الماضي.