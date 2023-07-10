أحمد عيسى: نتعاون مع "الطيران" لزيادة عدد المقاعد من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن هناك تعاون وتنسيق مستمر مع وزارة الطيران المدني لزيادة عدد مقاعد الطيران من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.

وأكد الوزير على أهمية الجهود المبذولة للحفاظ على مصلحة الزائر السائح والتأكد من مستوى جودة ما يتلقاه من خدمات وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن بما يساهم في تقديم تجربة سياحية متميزة له.

وأشار الوزير إلى أنه لأول مرة في تاريخ السياحة في مصر أن تشهد الحركة السياحية الوافدة للمقصد المصري خلال هذه الفترة هذا النمو في أعداد السائحين وفي أعداد الليالي السياحية بالإضافة إلى انتظام وتنوع تركيبة مصادر الأسواق السياحية المصدرة لهذه الحركة بشكل متميز وغير مسبوق.

ولفت إلى أن هذا الأداء يعكس نجاح خطة عمل الوزارة وآليات عمل القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الندوة المنعقدة حاليا بمجلس الأعمال الكندي المصري بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان “مستقبل السياحة في مصر.. الفرص والتحديات”.