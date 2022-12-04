أحمد عيسى الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى:«إيجى إنشورتك» تضع استراتيجية لتصدير تكنولوجيا التأمين إلى الأسواق الأفريقية

تستهدف شركة «إيجى إنشورتك» لتكنولوجيا التأمين تصدير خدماتها إلى الأسواق الأفريقية انطلاقا من مصر.

كشف أحمد عيسى، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة، أنها بدأت توفير خدماتها عبر منصة رقمية لشركة «مصر للتأمين» فى فرع «السيارات» وحياة كريمة وأيضًا تم توفير المنصة لـ«جى آى جي»، بجانب التعاقد والتفاوض مع كيانات أخرى والتى سيتم الإعلان عنها قريبًا.

المنصة الرقمية تتيح وسائل الدفع غير النقدى

وأضاف «عيسى» أن شركته تستعد لإدخال خدمات جديدة فى السوق المصرية فى نشاط التأمين لمواكبة التغيرات والتطورات العالمية، ما يساهم فى حصول العميل على سعر تنافسى وقسط منخفض.

وأشار إلى أن المنصات الرقمية فى نشاط تكنولوجيا التأمين تتيح الربط بين كل أصحاب المصلحة وإمكانية توفير سداد القسط على دفعات بالتعاون مع شركات التقسيط، بهدف التسهيل على العملاء.

وإلى نص الحوار…

«المال»: أعطنا نبذة عن شركة إيجى إنشورتك؟

عيسى: شركة «إيجى إنشورتك» من أوائل شركات تكنولوجيا التأمين فى مصر وهى متخصصة فى توفير منصات إلكترونية لشركات التأمين.

وتوفر الشركة العديد من المنتجات لشركات التأمين لميكنة كل العمليات التأمينية، ما يساهم فى جذب شرائح جديدة من العملاء إلى قطاع التأمين وإنهاء عناء العملاء للحصول على الخدمة والتى ستتم من خلال منظومة إيجى إنشورتك بشكل سهل وسريع.

وتستطيع الشركة كذلك توفير منصة متكاملة للإصدار الإلكترونى للوثائق من خلال كل وسائل التواصل مع الجمهور، مثل الموقع الإلكترونى والموبايل أبلكيشن، ويمكن لعميل شركة التأمين او الوسيط استخدام الموبايل أبلكيشن فى إصدار الوثيقة بسرعة وسهولة ويسر.

وتشمل الخدمات كذلك ميكنة كل مراحل العملية التأمينية سواء فى الإصدار أو التعويض، فمثلا عند وقوع الحادث يتم الربط الالكترونى بين شركة التأمين والعميل وورشة الإصلاح لتتم متابعة عملية تصليح المركبة بشكل متكامل.

«المال»: ما الهدف من بروتوكول التعاون مع «مصر للتأمين»؟

عيسى: دور الشركة فى بروتوكول التعاون مع شركة «مصر للتأمين» يتمثل فى تقديم خدمات غير مسبوقة للتسهيل على المتعاملين وتوفير منصات تكنولوجية متطورة للحصول على كل الخدمات التأمينية فى أسرع وقت وبأقل مجهود.

وتهدف شركة إيجى انشورتك إلى تقديم معيار فريد للخدمات الرقمية فى قطاع التأمين فى مصر، والتى تربط جميع أصحاب المصلحة لإتمام الإجراءات المطلوبة إلكترونيًا وباستخدام أحدث التقنيات.

ويعد التعاون مع شركة مصر للتأمين خطوة استراتيجية لإيجى انشورتك والتحول الرقمى فى قطاع التأمين فى مصر.

وأكد توظيف كل الجهود والخبرات وأحدث التقنيات لتغطية شريحة أكبر من المستفيدين وتحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة وزيادة رضا العملاء.

وتعتبر الاتفاقية المبرمة بين شركة مصر للتأمين وشركة إيجى إنشورتيك تأتى فى إطار استراتيجية الدولة 2030 لتوطين التكنولوجيا والتحول الرقمى والشمول المالي.

وسوف تستفيد شركة مصر للتأمين من استخدام التقنيات المتطورة والخدمات الذكية لمنصات شركة إيجى إنشورتيك بما فى ذلك إدارة المطالبات التأمينية والمعاينات الإلكترونية وإصدار الوثائق التأمينية والمدفوعات الرقمية.

وتقدم شركة إيجى إنشورتك عددًا كبيرًا من التقارير وتحليلات نتائج الأعمال مما يساهم كثيرًا ويساعد الإدارات المختلفة لشركات التأمين على اتخاذ قرارات مبنية على أسس حقيقية وسليمة، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا فى التسويق والتواصل مع العملاء من خلال توفير تطبيق محمول وقواعد بيانات العملاء التى تتيح للشركة معرفة المزيد عن العميل وعاداته ورغباته واحتياجاته، وتقديم الحلول التأمينية التى تناسبه، وكلها أمور تزيد من رضاء وولاء العملاء وتهدف الى تحسين تجربتهم التأمينية.

استخدام المعاينة عن بُعد عبر الفيديو لتسريع الإجراءات لأول مرة

ويمكن لعميل مصر للتأمين اتخاذ كل خطوات إصدار وثيقة تأمين السيارات وحساب قسط التأمين وإختيار وقت ومكان المعاينة، وكذلك الدفع online عن طريق العديد من شركات الدفع الالكتروني، وكذلك إصدار وثيقة تأمين حياة كريمة التى توفر للعملاء العديد من المزايا التأمينية والتغطيات مقابل قسط سنوى بسيط 75 جنيها من خلال التطبيق بأبسط الخطوات والإجراءات دون الحاجة إلى التوجه لاى فرع من فروع شركة التأمين.

وجارى خلال الفترة المقبلة استكمال تنفيذ منظومة تعويضات السيارات من خلال التطبيق، بعد أن حصلت مصر للتأمين على الموافقات اللازمة حتى يتمكن العميل من إتمام كل خطوات العملية التأمينية من إصدار وتعويض بكل سهولة ويسر.

«المال»: ما مردود التعاقد مع شركة مصر للتأمين؟

عيسى: تعد «مصر للتأمين» أكبر شركة فى السوق من حيث الأقساط وعدد العملاء والوثائق والملاءة المالية والحصة السوقية، لذا فالتعاقد معها يمثل ميكنة ما يقارب من %50 من نشاط التأمين فى السوق، لذا تعد عملية الميكنة مشروع عملاق تكلف ملايين الجنيهات لتوفير منظومة متكاملة تخدم العميل.

«المال»: لماذا تركز الشركة حاليًا على فرع تأمين السيارات؟

عيسى: لأن فرع تأمين السيارات من أكثر الفروع التى يعانى فيها العميل فى إصلاح سيارته ما يفوق المشكلات التى يواجهها فى باقى المنتجات التأمينية ولان شركة ايجى انشورتك تهدف الى خدمات عملاء التأمين فقد قررنا البدء بتأمين السيارات.

ويعانى فرع تأمين السيارات من الإهمال فيما يخص التكنولوجيا، لذا فإن توفير تكنولوجيا ومنصة رقمية لربط أصحاب المصلحة ببعضهم البعض، ما يسهل إجراءات التعامل مع الحوادث والإصلاح وصرف التعويضات.

«المال»: هل هناك خدمات أخرى يوفرها الموبايل أبلكيشن؟

عيسى: هناك ربط مع بوابات ووسائل الدفع الإلكترونى بالموبايل أبلكيشن للتسهيل على العملاء سداد القسط بسرعة وسهولة، وهى أسرع بوليصة تأمين فى مصر من حيث الإصدار وسوف تتم المعاينات قبل بشكل إلكترونى عن طريق Remote Video Call وهى تطبق لأول مرة فى مصر وعند وقوع الحادث يتم الإخطار وطلب التعويض عن بُعد.

«المال»: كم مدة إصدار وثيقة تأمين السيارة عبر الموبايل أبلكيشن؟

عيسى: تتم عملية إصدار الوثيقة خلال 5 إلى 10 دقائق فقط، بما فى ذلك معاينة السيارة بشكل الكترونى عن بُعد.

«المال»: كيف يتم كشف حالات المطالبات الاحتيالية؟

عيسى: يتم من خلال تصوير الحادث وقت وقوعه عبر الموبايل أبلكيشن وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى التى تكشف الاجزاء المتضررة اوتوماتيكيا ثم يتم انتداب معاين للتأكد من الأمر عند الحاجة ثم تتم إجراءات تسوية التعويض وصرفه.

«المال»: هل هناك شركاء آخرون ضمن هذه المنظومة؟

عيسى: نعم يتم التعاقد مع شركات مساعدات الطريق للوصول إلى العميل بعد إخطار شركة التأمين عبر الموبايل أبلكيشن بوقوع الحادث، لتتم عملية نقل السيارة إلى مركز الإصلاح والصيانة، من خلال منظومة الكترونية متكاملة.

«المال»: ما الشركات الشقيقة لـ«إيجى إنشورتك»؟

عيسى: هناك بعض الشركات الشقيقة للشركة، مثل «سوفتك تكنولوجى»، والتى تعد من أكبر الكيانات التكنولوجية فى المنطقة، وتتواجد فى هولندا والإمارات ومصر، وهناك شركاء استراتيجيون لنا مثل شركة «فورى» للمدفوعات الإلكترونية التى تعد من المساهمين بـ«إيجى انشورتك».

وتعد شركة «موتورى» شقيقة لنا وتعمل فى تكنولوجيا التأمين فى السوق الإماراتية والخليجى.

أحمد عيسى، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة «إيجى إنشورتك» لتكنولوجيا التأمين (تصوير: صفوت فهمى)

«المال»: ما خطط توسع الشركة؟

عيسى: تخطط شركة «إيجى انشورتك» لخدمة السوق المصرية وكذلك منطقة شمال أفريقيا تمهيدًا للوصول إلى كل الأسواق الأفريقية.

ونستهدف لتصدير تكنولجيا التأمين إلى الأسواق الأفريقية لخدمة نشاط التأمين بالقارة السمراء.

وهذا يشجع الصناعة الوطنية عبر بناء منصات رقمية فى مصر وبالتعاون مع شركات التأمين المحلية لتوفير منتج تأمينى إلكترونى قابل للتصدير والتكرار بالخارج.

نعتزم توطين التحول الرقمى ومواكبة التطورات العالمية

«المال»: هل توفرون خدمات الذكاء الاصطناعى فى نشاط التأمين؟

عيسى: تمتلك منصة رقمية ذكية تقدم حلولاً وخدمات مبتكرة لصناعة التأمين لتوفير نظام بيئى لتحقيق التحول الرقمى فى صناعة التأمين باستخدام الذكاء الإصطناعى وبأكثر من15 عامًا من الخبرة فى أسواق المنطقة.

وتعمل إيجى إنشورتيك على النهوض بالسوق التأمينى المصرية لأعلى المستويات العالمية، وذلك تحت مظلة ودعم هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين.

«المال»: كم مدة تنفيذ تعاونكم مع مصر للتأمين فى ميكنة نشاط السيارات؟

عيسى: نعمل مع «مصر للتأمين» منذ عام ونصف، ومستمرون فى استكمال ميكنة نشاط تأمين السيارات فى مصر للتأمين.

وانتهينا من مرحلة الإصدار الإلكترونى للوثائق بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الرقابة المالي، وجارٍ العمل على استكمال ميكنة تعويضات تأمينات السيارات فى شركة مصر للتأمين بهدف اكتمال المنظومة إصدار وتعويض.

«المال»: هل تم التعاقد مع شركات تأمين أخرى؟

عيسى: تم التعاقد مع شركة «GIG» للتأمين منذ شهرين، بهدف ميكنة نشاط تأمين السيارات وتوفير الإصدار الإلكترونى للوثيقة على غرار التعاون مع شركة «مصر للتأمين».

مناقشة إدخال خدمة «التأمين عند الاستعمال» لأول مرة فى السوق

«المال»: هل هناك مفاوضات مع شركات تأمين أخرى؟

عيسى: نتفاوض مع 5 شركات تأمين أخرى فى نشاط تكنولوجيا التأمين فى العديد من الوثائق وليس السيارات فقط، ونستهدف توفير خدمات عالمية لأول مرة فى السوق المصرية مثل خدمة «Pay as you go» والتى يمكن من خلالها شراء منتج التأمين عند الاستعمال فقط مما يؤثر على سعر وقسط الوثيقة.

التسهيل على العملاء عبر خيارات سداد القسط على دفعات

وينطبق التأمين عند الاستعمال أو الطلب على سبيل المثال عند استئجار سيارة لمدة محددة فيتم التأمين على تلك الفترة حتى إذا كانت أيام محدودة، مما يؤدى إلى دفع قسط بسيط مقارنة بالتأمين عليها لمدة عام كامل، وهذا المنتج متوافر فى أسواق التأمين العالمية وسوف يتم طرحه فى السوق المصرية قريبا لتوفيره للعملاء.

كما ستتعاون شركات التقسيط مع كيانات التأمين بهدف توفير خدمات جديدة للعملاء مثل سداد القسط على دفعات.