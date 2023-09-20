أحمد عيسى : الاعتماد على التكنولوجيا يوفر الوقت والجهد بقطاع التأمين

أكد أحمد عيسى ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة إيجى إنشورتيك المتخصصة فى تكنولوجيا التأمين، أن الشركة تمتلك خبرات واسعة تؤهلها لإدارة ملف تكنولوجيا التأمين للاتحاد المصرى للتأمين بما يضم من شركات أعضاء الاتحاد المصرى للتأمين .

جاء ذلك في كلمة عيسى خلال الجلسة الثالثة بملتقى التأمين وإعادة التأمين فى نسخته الخامسة تحت عنوان تحديات واستراتيجيات تطوير نظام بيئى للتأمين التكنولوجي المستدام.

وأشار إلى أنها نمتلك خبرات واسعة لإدارة ملف تكنولوجيا التأمين والتى من خلالها نجعل السوق المصرى من أهم الأسواق الرائدة فى استخدام تكنولوجيا التأمين على الرغم من اختلاف الثقافات .

وأوضح عيسى ، أن السوق يجب أن يتمتع بالقدر الكافلى من التكنولوجيا الحديثة فى ظل متطلبات السوق، على أن يتم منح المستخدم استخدام هذه التجربة ، لافتا إلى الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة تضمن ربط شركات التأمين بمراكز الخدمة المتنوعة فى السوق.

وأضاف أن العميل يتطلع دائما للحصول على تجربة متميزة فى هذا الشأن فى ظل تمتع الكثير منهم بالوسائل التكنولوجية الحديثة .

وأشار إلى أن إعتماد شركات التأمين على هذه التكنولوجيا الحديثة يمنحها قوة كبيرة فى طرح منتجات تأمينية متنوعة ، كما يجب الإطلاع على جميع الإحصاءات لمعرفة رغبات العملاء فى السوق، مؤكدا السعى لتوفير تكنولوجيا التأمين يتطلب تحول جزئى فى البنية التحتية لشركات التأمين لتقديم خدمة أفضل لعملاءها فى السوق ، وبالتالى وجود منصة متكاملة لخدمة العملاء فى السوق .

وقال أحمد عيسى إن جميع شركات التأمين لديها بيانات خاصة بعملاءها فى السوق ، وبالتالى يجب أن تسعى الشركات لتحليل هذه البيانات لضمان تقديم أفضل الخدمات لعملاءها فى السوق، مؤكدا أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يوفر الجهد والأموال على كل شركة تأمين .