أحمد عيد ينضم لمسلسل الحشاشين مع كريم عبد العزيز

تعاقد الفنان أحمد عيد على المشاركة في بطولة مسلسل ” الحشاشين” مع النجم كريم عبد العزيز الذي يقوم ببطولته في موسم رمضان القادم 2024.

مسلسل الحشاشين انتاج سنيرجي واخراج بيتر ميمي ، وسيبدأ تصوير مشاهده الأولى خلال الفترة القادمة .

يذكر أن آخر عمل درامي شارك في بطولته أحمد عيد ، مسلسل عملة نادرة مع النجمة نيلي كريم في رمضان 2023 ولاقى اعجابا كبيرا من الجمهور والنقاد بتقديمه لشخصية صعيدية لأول مرة وبعيدا عن الشخصيات الكوميدية التي اعتاد الجمهور على تقديمه لها .

مسلسل “الحشاشين” سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، محمد علاء جمايكا، أمير المصرى، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين الشباب.