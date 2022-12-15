أحمد عيد يعود للمسرح بـ«اخطف مراتي ولك تحياتي» بموسم الرياض

يعود النجم الكوميدي أحمد عيد للجمهور بعد غياب طويل بعمل مسرحي جديد ” اخطف مراتي ولك تحياتي” ، وسيتم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض المقام حاليا ببوليفارد وسيتم عرضها لمدة 5 أيام بدأ من 22 ديسمبر وحتى 26 للشهر نفسه .

وتدور أحداث مسرحية «اخطف مراتي ولك تحياتي» حول حسن وإيناس زوجان يعيشان مع والد الأخيرة الرجل الاستغلالي البخيل، ويحلم حسن بالانفصال عنه، وعليه يتفق مع إيناس أن تخطفها عصابة وتطلب فدية من والدها.

ويُشارك في بطولة مسرحية «اخطف مراتي ولك تحياتي» بجانب الفنان أحمد عيد، كلّ من أحمد بدير، وبدرية طلبة، وإسماعيل فرغلي، ومحمد الصاوي، وياسر الطوبجي، وآخرين.