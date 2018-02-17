أحمد عماد الدين : تخصيص أرض لبناء مستشفى للصحة النفسية بمدينة بدر

أحمد صبرى قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، إن الوزارة انتهت من تخصيص أرض لبناء مستشفى ضخم للأمراض النفسية بمدينة بدر، لتكون بنفس ضخامة مستشفى العباسية، والتى تحتوى على أكثر من 1200 سرير. وأضاف، فى لقاء له مع برنامج "رأي عام" على قناة ten، أن مستشفى العباسية يتم الاهت

أحمد صبرى





قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، إن الوزارة انتهت من تخصيص أرض لبناء مستشفى ضخم للأمراض النفسية بمدينة بدر، لتكون بنفس ضخامة مستشفى العباسية، والتى تحتوى على أكثر من 1200 سرير.

وأضاف، فى لقاء له مع برنامج “رأي عام” على قناة ten، أن مستشفى العباسية يتم الاهتمام به بشكل كبير، حيث تم تخصيص 52 مليون جنيه لبناء مستشفى العيادات الجديدة ومبنى آخر للرعاية النفسية للأطفال.

ونفى عماد أن يكون هناك أي تخصيص جزء من أراضي المستشفى لوزارة الاستثمار كما أشيع، قائلًا: لن نفرط فى متر واحد لأى جهة.