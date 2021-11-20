أحمد عز يقدم أول فيلم قصير في مشواره السينمائي.. وناقدان: «ذكاء ورسالة»

في أول تجاربه مع الأفلام القصيرة من بداية مشواره الفني، يقدم الفنان أحمد عز فيلم “أخويا”. التي تقوم بإخراجه المخرجة ساندرا نشأت، بعد غيابها عن السينما حوالي 9 سنين، بعدما شاركته سابقا أفلام عديدة منها المصلحة الذي حقق نجاحا كبيرا .

وتعتبر تلك التجربة مختلفة لعز في مسيرته الفنية ، وغير متوقعة للكثيرين لكونه معروفا بتقديم الأفلام السينمائية التجارية التي تحصد إيرادات في دور العرض فقط منذ بداية مشواره الفني في التسعينات وحتى الآن .

فايزة هنداوي : ذكاء منه لأنه لا يريد حصر نفسه في نوعية الأفلام التجارية

تقول الناقدة فايزة هنداوي أن توجه نجم بحجم أحمد عز لتقديم سينما مستقلة وفيلم قصير للمرة الأولى ، خطوة وتجربة ذكية منه وانتباه منه أن السينما القصيرة يكون لديها حرية من الطويلة حيث أن القيود الرقابية تكون أقل ويكون هناك فرصة لتجريب المخرجين .

وأوضحت أن ساندرا نشأت مخرجة كبيرة ومهمة ، علاوة أن عز يقدم هذا الفيلم في توقيت نجاح أفلام السينما المستقلة في مهرجانات محلية وعالمية مثل فيلم ريش الذي فاز بأكثر من جائزة مؤخرا .

وتابعت أن ذلك ذكاء من عز لأنه لا يريد حصر نفسه فقط في نوعية الأفلام التجارية المعروفة عنه ، متوقعة تواجد اسمه في المهرجانات بالافلام المستقلة .

وأكدت أن ذلك سيحمس نجوما آخرين بمستوى عز مثل أحمد السقا وكريم عبد العزيز لتقديم هذه النوعية من الأفلام المستقلة أيضا .

سمير الجمل : للأسف النجوم في مصر لا يعترفون بهذه النوعية من السينما

بينما يرى الناقد سمير الجمل أن هذا الفيلم يمكن أن يكون فيه توجها وطنيا ورسالة معينة يريدون تقديمه ، لكن من الطبيعي أن الأفلام ليست قيمتها بطولها أو قصرها وإنما بما تقدمه وساندرا مخرجة مهمة .

وأردف أنه للأسف النجوم في مصر لا يعترفون بهذه النوعية من السينما ، بسبب أن أجر الفنان يكون أقل فيها مقارنة بالفيلم الطويل علاوة أن عرضه يكون في اماكن غير منتشرة أي أنه لا يحقق مايريدونه ماديا ومعنويا .

وأوضح أن السينما المستقلة يقدمها فنانين غير نجوم في مصر والوطن العربي وكأنها تنتقص من قدر الفنانين في السوق، متمنيا أن يكون هناك تجارب مشتركة بين النجوم والمواهب الشابة لأنها ستدعمهم.

وتوقع أن يكون فيلم أخويا فيه رسالة معينة وذلك مطلوبا ، ويكفي أن عز يقدم فيلم قصير مع ساندرا نشأت ويستحق الانتظار والفضول سواء كان توجهه وطنيا أو غير ذلك لكن ذلك سيكون شيئا إيجابيا جدا .