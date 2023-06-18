أحمد عز يعود للمسرح بتجربة «هادي فلانتين» فى العيد

يؤدى أحمد عز بعمل بروفات خاصة لمسرحيته ” هادي فلانتين” ، التي قدمها سابقا في المملكة العربية السعودية بمدينتي جدة والرياض ولاقت نجاحا كبيرا ،استعدادا لعرضها هذه المرة بمدينة أبها بالسعودية .

وتدور أحداث مسرحية هادي فالانتين حول مفهوم الحب في عصور زمنية مختلفة، وذلك في أجواء يغلب عليها الطابع الكوميدي، ويشارك في بطولة المسرحية تارا عماد، سيد رجب، شيماء سيف، مصطفى غريب وكوكبة من النجوم، من إنتاج آلاء الغزالي، تأليف وإخراج محمد محمدي.

وتُعد مسرحية هادي فالانتين بمثابة ثاني تجارب أحمد عز على المسرح، حيث سبق وقدم مسرحية علاء الدين على مسرح كايرو شو في مصر، وحققت نجاحا جماهيريا كبيراً وقت عرضها، وشارك في البطولة كل من تارا عماد، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد جمعة، هشام إسماعيل وكوكبة من النجوم.

مسرحية هادي فلانتين انتاج آلاء الغزالي ، ويتم عرضها لمدة 3 أيام متواصلة بمدينة أبها بموسم عيد الأضحى القادم .