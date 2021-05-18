أحمد عز يرفع حصته في «حديد عز» بقيمة 18.9 مليون دولار

حديد عز تفصح عن ارتفاع حصة أحمد عز إلى 32.2%

أفصحت شركة حديد عز، اليوم الثلاثاء، عن قيام المهندس أحمد عبد العزيز عز بشراء 9 ملايين شهادة إيداع دولية تعادل 27.1 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 18.9 مليون دولار.

وقالت حديد عز فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة أحمد عز ارتفعت بعد العملية من 27.3% إلى 32.29% من إجمالى أسهم الشركة.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 2.1 دولار، وتم تنفيذها بواسطة شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

وكشف إفصاح موازى مرسل للبورصة الثلاثاء، أن تلك الحصة من الشهادات الدولية انتقلت إلى المهندس أحمد عز من مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار .

وأظهر الإفصاح انخفاض حصة مجموعة العز القابضة بعد تلك العملية من 38.4% إلى 33.41% من إجمالى الأسهم، وجرى تنفيذ عملية البيع من خلال شركة هيرميس بنفس السعر.

أحمد عز اشترى حصة بقيمة 836.5 مليون جنيه العام الماضى

واشترى أحمد عز فى شهر أبريل قبل الماضى حصة كبيرة ( 148.3 مليون سهم) من أسهم الشركة بقيمة إجمالية بلغت 836.5 مليون جنيه تقريبا.

وقالت حديد عز فى إفصاح للبورصة آنذاك ( 22 أبريل 2020)، إن نسبة مساهمة أحمد عز ارتفعت بعد العملية من 0.0005% إلى 27.29% فى أسهم الشركة.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 5.64 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

وأظهر الإفصاح آنذاك وجود مجموعة مرتبطة بالمساهم ممثلة فى مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار التى كانت تستحوذ على 38.45%.

ويشغل ممدوح الروبى رئيس مجلس إدارة حديد عز فى الوقت الحالى خلفا لبول فيليب شيكيبان الذى جرى استبداله فى أغسطس الماضى.

كما يتولى حسن أحمد نوح العضو المنتدب للشركة ممثلا عن مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثماروفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية والإدارة فى 11 أبريل الماضى.

حديد عز: مساهم رفع حصته إلى 5% فى ديسمبر الماضى

حديد عز

وأفصحت حديد عز فى (29 ديسمبر الماضى) عن قيام المساهم جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر بشراء 1.12 مليون سهم من أسهمها بقيمة إجمالية قدرها 11.3 مليون جنيه تقريبا.

وقالت حديد عز فى بيان للبورصة آنذاك، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه ارتفعت بعد العملية من 4.83% إلى 5.04% فى أسهم الشركة.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 10.08 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية. ولم يظهر ارتباط المساهم بأى مجموعة مساهمة فى الشركة أفراد أو كيانات.

تأسست حديد عز عام 1994، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ مايو 1999، وتعمل في قطاع المواد الأساسية مع التركيز على الصلب.

ويتبع حديد عز مجموعة شركات تعمل في مصر، والمملكة المتحدة، وألمانيا والجزائر، ويستحوذ بنك أوف نيويورك ميلون على حصة من الأسهم تصل إلى 5.82% وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية فى 11 أبريل الماضى.

وباعت حديد عز فى 17 نوفمبر 2019 أسهمها فى شركة العز لصناعة الصلب المسطح إلى شركتها التابعة العز الدخيلة فى إطار عملية هيكلة بين شركات مجموعة عز القابضة.

وبلغ سعر السهم فى تلك الصفقة 10.09 دولار بقيمة إجمالية 356 مليون دولار، وتم تنفيذها خارج المقصورة بتاريخ 14 نوفمبر 2019.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية لحديد عز تراجع صافى خسائرإلى 4.6 مليار جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2020، مقارنة بخسائر بلغت 8.1 مليار جنيه خلال عام 2019.

وكشفت نتائج الأعمال المجمعة المرسلة للبورصة فى وقت سابق انخفاض المبيعات إلى 38.6 مليار جنيه خلال 2020، مقارنة بنحو 45.7 مليار جنيه خلال 2019.

أما على مستوى نتائج الأعمال المستقلة، فقد سجلت حديد عز “الأم” تراجع الخسائر إلى 563.6 مليون جنيه خلال عام 2020، مقارنة بخسائر بلغت 2.4 مليار جنيه خلال 2019.