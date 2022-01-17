أحمد عز يتصدر شباك التذاكر 4 سنوات مقارنة بنجوم جيله.. نقاد يشرحون الأسباب

أصبح اسم الفنان أحمد عز على أفيش أي عمل سينمائي جديد كفيلا بتصدره دور العرض السينمائي بمصر في أيام قليلة مقارنة بباقي النجوم المهمين في السينما ، فخلال الأربع سنوات الأخيرة لم يفشل فيلم سينمائي واحد لعز ولم يتراجع مستواه فنيا بشهادة الجمهور والنقاد والإيرادات.

برغم أن هناك نجوما مهمين وكبار أمثال عز في السينما مثل كريم عبد العزيز وأحمد السقا وفي الجيل الجديد محمد رمضان وأمير كرارة ، إلا أن عز استطاع خلال السنين الماضية تصدر الإيرادات بجميع أفلامه التي قدمها ولاد رزق والخلية والممر والعارف ومؤخرا فيلم الجريمة الذي طرح مع بداية العام 2022.

ماجدة خير الله : استطاع أن يخلق مكانة مميزة مع الجمهور

ترى الناقدة ماجدة خير الله أن هناك أسبابا عديدة جعلت أحمد عز متفوقا عن غيره من النجوم في السينما السنين الماضية أهمها ضعفهم أمامه ، فأحمد السقا تراجع كثيرا وكريم عبد العزيز مرة يصيب ويحقق نجاحا في فيلمه ومرة ثانية لا يحقق نفس مستوى النجاح أما أحمد عز فأفلامه جميعها تحقق إيرادات كبيرة .

وأشارت إلى أن عز استطاع أن يخلق لنفسه مكانة مميزة مع الجمهور ، فهو لا يظهر في لقاءات تليفزيونية مثل كريم عبد العزيز والسقا ولا يتواجد على السوشيال ميديا لذلك فالجمهور يشتاق لمشاهدة أعماله الفنية الجديدة عكس كريم والسقا فهما يظهران في برامج تليفزيونية مختلفة ولا يقولان شيئا جديدا ، كما أنه لا يقحم نفسه في صراعات مع أي شخص في الوسط الفني، حتى حينما تعرض لأزمة منذ سنوات مع الفنانة زينة وانقلبت الدنيا عليه كان بعيدا عنه ولا يدلي بأي تصريحات أو يظهر في لقاءات ويتحدث، كان يبعد نفسه بمسافة كبيرة عن هذه المشكلة حتى لا تعوق مسيرته الفنية ونجح في ذلك.

وتابعت خير الله قائلة : عز طور من أدائه الفني خلال السنين الأخيرة حقيقة ، وفنان ذكي في اختياراته ويقدم دائما أدوارا غير متوقعة للمشاهد لذلك يحقق نفس مستوى النجاح في كل فيلم يقدمه.

فايزة هنداوي : ينتقي أدواره بعناية شديدة ومتنوع فيما يقدمه للجمهور

وعلقت الناقدة فايزة هنداوي قائلة إن أحمد عز ببعده عن السوشيال ميديا خلق حالة النجم بينه وبين الجمهور ، فهو لا يفعل مثل فنانين آخرين يتواجدون طيلة الوقت على حسابات السوشيال ميديا وفقدوا بريقهم وجاذبيتهم لدى الجمهور لمتابعتهم.

وأكدت أيضا أنه بالإضافة لبعد عز عن السوشيال ميديا فهو ينتقي أعماله وأدواره بعناية شديدة ، ومتنوع فيما يقدمه في كل فيلم سينمائي.

وتضيف هنداوى أن أداءه أيضا اختلف كثيرا عن الماضي ، وأصبح له حضور كبير في أفلامه وجذابا للمشاهدين.