أحمد عز يبدأ مشاهده الأولى في «لعبة الموت» سبتمبر المقبل

يقوم النجم أحمد عز حاليا بوضع اللمسات الأخيرة لفيلمه السينمائي الجديد ” لعبة الموت” ، استعدادا لانطلاق تصوير مشاهده الأولى في سبتمبر القادم .
ويعود بهذا الفيلم أحمد عز للسينما بعد نجاح آخر فيلم قدمه للجمهور ” كيرة والجن” وشاركه بطولته النجم كريم عبد العزيز وحقق الفيلم ايرادات غير مسبوقة بدور العرض السينمائية تخطت ال120 مليون جنيه .
فيلم “لعبة الموت” لـ أحمد عز، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء، وإنتاج شركة أحمد فهمي وهاني نجيب، كما سيقدم أحمد عز أيضا فيلم آخر ” موسم صيد الغزلان” مأخوذ عن رواية أحمد مراد واخراج اسلام المرسي .