أحمد عز وهند صبري وروبي.. نجوم المنصات الرقمية مع نهاية 2021

مع اقتراب نهاية عام 2021 قرر بعض الفنانين التواجد مع جمهورهم بأعمال درامية جديدة مكونة من 10 حلقات أو أقل من خلال المنصات الرقمية المختلفة لأول مرة، حيث يقدم الفنان أحمد عز مسلسل مكون من 10 حلقات عبر منصة شاهد التابعة لام بي سي، بعد نجاح فيلمه الأخير العارف وتصدره للإيرادات .

كما تقدم الفنانة روبي مسلسل شقة 6 عبر منصة شاهد أيضا، ويشارك في بطولته أحمد حاتم، هاني عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله.

كما تقدم الفنانة هند صبري مسلسل البحث عن علا بطولة سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، هاني عادل، ندى موسى ونخبة من ضيوف الشرف من بينهم خالد النبوي، يسرا، شيرين رضا.

ماجدة موريس: المنصات تضم كتاب مميزين والنجوم يهتمون بالموضوعات الجريئة

قالت الناقدة ماجدة موريس للمال إن هؤلاء النجوم بدأوا ينجذبون لتقديم مسلسلات عبر المنصات الرقمية المختلفة ، من اجل تقديم موضوعات اكثر جرأة واختلافا في المنصات مقارنة بما يقدمونه في التلفزيون .

وِنوهت إلى أن هذه المنصات أيضا يعمل بها كتاب ومخرجين مميزين وقد لايجدون فرصا كافية في الشركة المنتجة لأغلب الأعمال الدرامية السنين الأخيرة.

ولفتت الى أن موافقة هند صبري وعز على تقديم مسلسلات مكونة من 10 حلقات لاول مرة، ترجع إلى أنهم وجودوا في هذه المسلسلات موضوعات جيدة حتى لو لم يكن المسلسل مكون من 30 حلقة، فهم يهمهم القصة وكيفية تقديمها للجمهور .

وأكدت انه حينما يكون العمل 10 حلقات فقط معنى ذلك انهم سيركزون بدرجة اكبر لان عدد الحلقات قليل ، والنتيجة ستكون أفضل بكثير من المسلسلات التليفزيونية المكونة من 30 حلقة .

خيرية البشلاوي: نحتاج لهذه المنصات في هذه الموجة الحارة ومع وجود وباء كورونا

وترى الناقدة خيرية البشلاوي أنه بسبب وباء كوورنا الذي اجتاح العالم منذ سنة ونصف أصبح هناك حاجة ملحة للجوء لهذه المنصات الرقمية لأن أغلب الجمهور يجلس في البيوت .

وتابعت: إننا بالطبع مستفيدين من هذه المنصات في هذه الموجة شديدة الحرارة ومع وجود كورونا، يمكننا الاستمتاع بهذه المسلسلات لأحمد عز وهند صبري وروبي عبر المنصات الرقمية المختلفة دون الاحتياج للنزول من المنزل بدفع اشتراك بسيط لهذه المنصات .

وأكدت ان هؤلاء النجوم قادرون على تقديم أعمال درامية قوية، والفنان الاقوى هو من يستطيع اختيار النص الاقوى وذلك لا يتحقق إلا لفنان له سطوة ومكانة كبيرة في شباك التذاكر مثل أحمد عز فهو يملك مؤهلات الممثل الجذاب للجمهور سواء في السينما او الدراما .