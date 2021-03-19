أحمد عز وكريم عبد العزيز يتنافسان دراميا ويلتقيان سينمائيا للمرة الأولى

حيث يتنافس الاثنان معا على تحقيق أعلى مشاهدة لمسلسلاتهما الوطنية الوحيدة في موسم رمضان 2021

حالة فنية كبيرة بين الفنانين أحمد عز وكريم عبد العزيز يقدمانها في الدراما الرمضانية القادمة ، حيث يتنافس الاثنان معا على تحقيق أعلى مشاهدة لمسلسلاتهما الوطنية الوحيدة في موسم رمضان 2021، فيقدم عز مسلسل مخابراتي “أمن قومي” تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

كما يقدم كريم عبد العزيز مسلسل الاختيار 2 الذي يقدم فيه احد ابطال الشرطة المصرية في رمضان ، العمل تاليف هاني سرحان واخراج بيتر ميمي .

وبرغم تنافس الاثنان في الدراما الرمضانية القادمة الا انهما في نفس الوقت يلتقيان معا في السينما في عمل فني ضخم بعنوان” كيرة والجن” لاول مرة معا سينمائيا وسيتم طرحه الفترة القادمة .

فيتمتع عز وكريم تحديدا مقارنة بباقي ابناء جيلهما الفني بنجومية كبيرة ونجاحا كبيرا من حيث الايرادات في السينما المصرية طيلة السنين الاخيرة ، واستطاعا تصدر الايرادات بدور العرض السينمائي بأفلامهما المختلفة ويتنافسان للمرة الاولى دراميا في نفس العام الذين يلتقيان فيه سينمائيا .

عبد الرحيم حسن : المسلسلات الوطنية تستهوي الجمهور جدا ويسألونني عن الزئبق 2

قال الفنان عبد الرحيم حسن ان الاعمال الوطنية التي يقدمها الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز في شهر رمضان المقبل ، تستهوي جمهور المشاهدين على مستوى الوطن العربي .

واضاف انه حتى الان يتم سؤاله من الكثيرين عن الجزء الثاني لمسلسل الزئبق لانه من المسلسلات التي احبها الجمهور العربي وليس المصري فقط .

واوضح انه يشارك كضيف شرف في مسلسل الاختيار 2 في شهر رمضان ، متمنيا ان يحظى العمل ودوره بنجاحا كبيرا لان اختيار كريم وعز لهذه المسلسلات الوطنية شيئا مميزا جدا ، والشريحة الاكبر من المشاهدين يعشق هذه الاعمال لاننا كفنانين لانزيف البطولات مثلما يفعل الغرب وانما نقدم بطولات حقيقية حدثت على ارض الواقع وتحتاج الناس لمشاهدة ذلك لانها تواجه اي أعمال مسفة او متدينة .

عصام زكريا : كريم وعز استطاعا الحفاظ على نجوميتهما برغم العواصف التي كادت تهددها

وعلق الناقد السينمائي عصام زكريا فقال : ان أحمد عز وكريم عبد العزيز من الفنانين القلائل الذين استطاعا الحفاظ على بقاء نجوميتهما برغم كل العواصف التي اصابتهما وهددت هذه النجومية سواء كانت ازمات صحية او شخصية لهما وكل ذلك معروفا لدى الجميع منذ فترة طويلة .

واشار الى ان شعبيتهما بالفعل كانت مهددة لكن الفكرة ان النجومية تحتاج لقدر من الذكاء لادارتها ، مثل الاب الذي يموت ويترك ثروة لابنه 100 مليون جنيه فيمكن للاخير بعد 10 سنوات ان يضيع هذه الثروة بعد 10 سنوات او يقوم باستثمارها لتصل الى 100 مليار جنيه ، فمن يستثمر نجوميته بذكاء ستكبر مع الوقت وتصبح قوية واخرين لم يستطيعون فعل ذلك مثل الفنان علي حميدة الذي كان في بداية التسعينات رقم 1 في مصر في الغناء لكنه لم يستطع استغلال هذا النجاح وهبطت نجوميته سريعا .

واوضح زكريا ان الذكاء الفني بالنسبة لعز وكريم يتمثل في قلة ظهورهم للجمهور في الاعلام والصحافة ، بالاضافة للكلام المحسوب بدقة واختياراتهم الفنية ايضا بديهيا وليس شرطا بالورقة والقلم ، لكن حينما يعرض عليهم سيناريو عمل فني معين يدرك هل سيضيف له فنيا ولدى الجمهور ويحتاج لهذا الدور في هذا الوقت ام لا ، وهما ممتازين وناجحين في ذلك .

واكد ان تنافسهما في الموسم الرمضاني القادم سيعطي ثقلا كبيرا له ، لان الخطوات الناجحة تسهم في نجاح المسلسل وحينما يقدمن فيلما ناجحا فذلك يؤثر عليهما ايجابيا ، وهما يبنيان على نجاحاتهما السابقة فكريم حقق بفيلمه الاخير ” الفيل الازرق 2″ نجاحا كبير وأحمد عز حقق نجاحا جماهيريا بفيلميه” الممر” و ” وولاد رزق2″ ايضا ، لذلك حينما تم طرح البروموهات الدعائية لمسلسلاتهما الرمضانية القادمة مؤخرا سواء ” الاختيار 2″ او ” امن قومي ” لعز حققا اعلى نسبة مشاهدة مقارنة ببروموهات اخرى طرحت اليومين الماضيين لم تستطع تحقيق نفس درجة المشاهدة لهذين العملين تحديدا .

ونوه انهما طالما محافظان على مستوى الاعمال الفنية التي يقدمانها للجمهور تظل ثقته فيهما كبيرة ونجوميتهما ايضا تزداد اكثر .