أحمد عز صاحب أعلى إيراد يومي في السينما بـ«كيرة والجن» و«ولاد رزق»

استطاع النجم أحمد عز تحقيق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصري بعد أن حقق فيلمه السينمائي الجديد كيرة والجن إيرادات وصلت إلى 7 ملايين جنيه و646 ألفا و48 جنيها ثالث أيام عيد الأضحى المبارك أمس، لتصل حجم إيرادات الفيلم حتى الآن منذ طرحه بالسينمات ل46 مليون جنيه متصدرا بذلك شباك التذاكر في موسم أفلام عيد الأضحى بفارق كبير عن باقي الأفلام بحبك بتامر حسني وعمهم لمحمد امام .

كما حقق أحمد عز أيضا سابقا في فيلم ولاد رزق 2 بطولة أحمد عز وكوكبة من النجوم ، أعلى ايراد يومي عام 2019 بايرادات وصلت ل8 مليون و401 ألف و929 جنيها ، ثم بعد يومين كذلك حقق الفيلم 7 مليون و969 ألف و881 جنيها وهو ثاني أعلى ايراد يومي في تاريخ السينما المصرية.

فيلم كيرة والجن تأليف أحمد مراد واخراج مروان حامد وشارك في بطولته بجانب النجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز النجمة هند صبري وكوكبة من الفنانين .