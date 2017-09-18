أحمد عز الدين: مستشفى كليوباترا ترصد استثمارات بمليار جنيه

أسماء السيد ــ مصطفى طلعت: أكد أحمد عز الدين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مستشفى «كيلوباترا» أنها تدرس فى الوقت الحالى إبرام عدة صفقات للاستحواذ على عدة مستشفيات بمناطق مختلفة، بغرض الوصول بعدد أسرة المجموعة من 635 خلال الفترة…

أسماء السيد ــ مصطفى طلعت:

أكد أحمد عز الدين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مستشفى «كيلوباترا» أنها تدرس فى الوقت الحالى إبرام عدة صفقات للاستحواذ على عدة مستشفيات بمناطق مختلفة، بغرض الوصول بعدد أسرة المجموعة من 635 خلال الفترة الراهنة إلى 1000 سرير، بقيمة إجمالية للتوسعات تصل إلى مليار جنيه تقريباً.

وتستعد «كليوباترا» للتحول إلى كيان طبى متكامل بالسوق المحلية عبر تطوير جميع مستشفيات المجموعة «النيل بدراوى، كليوباترا، القاهرة التخصصى، الشروق»، بالإضافة إلى الاستحواذ على كيانات قائمة بالمجال.

وأوضح «عز الدين»، فى حوار خاص لـ«المال»، أن من ضمن الصفقات المزمع إتمامها الاستحواذ على مستشفى قائم بمنطقة غرب القاهرة، رافضًا الإفصاح عن مسماه أو قيمته، موضحاً أن الصفقة لا تزال فى مراحلها الأولية، وسيتم تمويلها من حصيلة الطرح الأولى لكليوباترا فى البورصة الذى تم خلال العام الماضى.

يشار إلى أنه تم بدء التداول على السهم بالبورصة، فى شهر يونيو 2016، بسعر 9 جنيهات، وتمت تغطية الشريحة الخاصة فى الطرح بمعدل 6.7 مرة، مع تغطية الطرح العام بحوالى 28.6 مرة.

فى سياق متصل، كشف عز الدين عن السعى حاليًا إلى الاستحواذ على مستشفى آخر ضخم سعة 150 سريرًا، وتقوم الشركة بعملية الفحص النافى للجهالة.

وأوضح أنه سيتم تمويل الصفقة عبر زيادة رأس المال التى تعد لها الشركة حاليا بنحو 700 مليون جنيه، على أن يستخدم المبلغ المتبقى والبالغ 120 مليون جنيه فى سداد بعض القروض المستحقة على الشركة.

يذكر أن لجنة القيد وافقت مؤخراً، على نشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر من 100 إلى 800 مليون جنيه، عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.

وعن الاستحواذ على مستشفى ببنى سويف، قال عز الدين إن الشركة رأت أنها كيان جيد فى مكان جديد وقابل للتطوير، مشيرًا إلى أن المفاوضات جارية الآن لإبرام عقد إيجار وإدارة.

وأعلنت «كليوباترا»، مؤخراً، أنها تتطلع إلى الاستثمار فى أحد المستشفيات القائمة بمحافظة بنى سويف، على أن ينعكس المردود الإيجابى، لإضافة الأصول الجديدة على إيرادات الشركة ابتداء من 2018.

وأوضح أن مستشفى بنى سويف يحتاج لعملية تطوير موسعة، قد تستغرق عامًا منذ بدء خطة التطوير، وتقدر السعة الإجمالية للمستشفى بنحو 200 سرير، متوقعًا الانتهاء من دراسة الجدوى خلال شهر أكتوبر المقبل.

أما على صعيد التطوير الداخلى لمستشفى كليوباترا، قال «عز الدين» إنه يتم العمل خلال الفترة الراهنة على بناء دورين جديدين بها بسعة تتراوح ما بين 30 و40 سريرًا، إضافة إلى انتظار الحصول على موافقات بشأن استغلال الفيلا المقامة خلف المستشفى والمملوكة لها والبالغة مساحتها 1173 مترًا.

وأضاف أن المجموعة تنشئ عددًا من العيادات المستقلة، كخطوة لتعظيم الإيرادات ودعم خطة التوسع الجغرافى للوصول إلى المريض فى وقت زمنى قصير، إذ سيتم افتتاح أول عيادة خلال الربع الأخير من العام الحالى بمنطقة القطامية، والوصول بها إلى 10 عيادات مستقلة خلال الـ5 سنوات المقبلة بمناطق مختلفة«.

وأشار إلى استمرار سعى المجموعة للتطوير والتزويد بأحدث الأجهزة المًطورة، لافتًا إلى أنها تتعامل مع حوالى مليون مريض سنويًا، وإجراء 40 ألف عملية فى العام، كما يوجد بها حوالى 1000 طبيب من أساتذة جامعتى القاهرة وعين شمس.

وفيما يتعلق بوضعية القطاع الطبى فى السوق المحلية وفرص الاستثمار المتاحة، أكد أنه يعد من المجالات الواعدة فى السوق المحلية خلال الفترة الراهنة، لعدة أسباب، أولها كونه من القطاعات الدفاعية، إضافة إلى ارتفاع نسبة الأمراض المزمنة فى البلاد، وانتشار التوعية التى يترتب عليها اكتشاف الامراض بصورة سريعة، كما أن زيادة الكثافة السكانية تلعب دورًا كبيرا.

وأضاف أن هناك العديد من التحديات التى تواجه القطاع وخاصة عقب تحرير سعر الصرف من ارتفاع تكلفة شراء الأجهزة الطبية وغيره من مستلزمات.

وأشار إلى أن المجموعة أنفقت حوالى 100 مليون جنيه خلال العامين الجارى والماضى لتطوير مستشفيات المجموعة.

وعلى صعيد«النيل بدراوى»، رجّح عز الدين انتهاء عملية التطوير الأولى للمستشفى بنهاية العام الجارى، لافتًا إلى أن نسبة الاشغالات الحالية بها تكاد تصل إلى %100، وتشمل عملية التطوير، الوجهة الخارجية بالكامل، إضافة إلى العيادات الخارجية والتى يتم الانتهاء منها حالياً.

كما تشمل تركيب 9 أسانسيرات سيتم الانتهاء منها بمنتصف شهر نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن عملية التطوير بلغت تكلفتها 40 مليون جنيه من إجمالى قيمة الاستثمارات المرصودة لهذا الغرض خلال العام الجارى والبالغة 140 مليون جنيه.

وأوضح أن عملية التطوير بمستشفى القاهرة التخصصى تشمل إنشاء أحدث قسم للأشعة فى مصر بقيمة تعاقدية بلغت حوالى 3 ملايين دولار، علاوة على تطوير قسم الأسنان وتزويده بأحدث الأجهزة المتطورة، مع إضافة إسعافات مجهزة على أعلى المستويات.

وأشار إلى أن عملية التطوير تشمل أيضًا تجديد الشكل الخارجى للمستشفى والمدخل، متوقعًا الانتهاء منها منتصف العام المقبل.

وذكر أن الشركة تلقت عروضًا من عدة شركات لتولى عملية التطوير، بينها أوراسكوم للإنشاء، وتشمل بناء ملحق جديد للمستشفى 11 دورًا بسعة من 40 إلى 50 سريرا، إضافة إلى دراسة تركيب جهاز للإشعاع والتحول إلى مركز أورام وجارٍ السعى للحصول على موافقات بيئية.

وتوقع أن تبدأ عملية التطوير خلال الربع الأخير من العام الجارى، وتستمر عامًا بصورة مبدئية وفقًا لتوقعات شركة الإنشاء.

وأشار إلى أن التكلفة لم يتم حسمها، حتى انتهاء دراسة الجدوى والنظر فى أمر عملية التطوير، من حيث اقتصارها على الارتفاع بالأدوار أو تركيب أجهزة جديدة وهى ما يحمل تكاليف اضافية.

ولفت إلى أن الفترات الماضية شهدت عدة إجراءات إصلاحية أثرت بدورها على الوضع العام للبلاد، فى ظل هذه الظروف العصيبة لكن رغم ذلك استطاعت «كليوباترا» الحفاظ على معدلات ربحيتها بل تحقيق طفرات بها وهو ما ظهر بشكل واضح فى القوائم المالية الأخيرة.

وأرجع زيادة الأرباح إلى تبنى شركته خطة مُحكمة للسيطرة على التكاليف من خلال اقتصاد الحجم والعمل الدائم على الوصول الى أعلى كفاءة تشغيلية.

وقال إن خطوة تحرير سعر الصرف كانت ضرورية فى ذلك التوقيت خاصة فى ظل حالة الضبابية التى كانت تسيطر على سعر الدولار ما بين السوقين الرسمية والموازية، إضافة إلى ندرته فى البنوك.

وحول تأثير تلك الخطوة على الخدمات المقدمة من قبل المجموعة، أكد أن جميع المستلزمات والأجهزة فى القطاعات كافة زادت تكاليفها عقب «التعويم» بمعدل الضعف أو أقل، إلا أن المجموعة رفعت اسعار خدماتها المقدمة منذ تحرير سعر الصرف وحتى الوقت الراهن بنسبة لا تتعدى %20.

وبسؤاله حول خطة «كليوباترا» للعمل بنظام المجموعة المتكاملة عبر توحيد إجراءات الرعاية الصحية وبيانات المرضى بنظام إلكترونى واحد بجميع مستشفياتها، قال إن شركته بدأت من خلال التعاقد مع شركة «كلينسيز» المتخصصة فى تطبيق النظام فى «القاهرة التخصصى» كخطوة أولية على أن يتم تعميمه على باقى المستشفيات بعد الإطمئنان على دقة العمل به.

وتوقع أن الانتهاء من عملية التعميم باكملها بنهاية العام المقبل، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت حوالى 40 مليون جنيه.

من ناحية أخرى، قال عز الدين إن الشركة سعت منذ فترة لاختراق مجال السياحة العلاجية لعدة أسباب من بينها استغلال المناطق المتميزة فى مصر.

وكشف أنه تم تشكيل لجنة داخلية لتطوير ومتابعة الأمر، كما تم التواصل مع عدد من شركات التأمين العالمية من بينها كيانات فى الإمارات والسعودية، إضافة إلى آخرى فى الهند، مؤكدا أنه ستكون هناك انطلاقة جيدة لمشروع السياحة العلاجية خلال الربع الأخير من العام الجارى عبر تزويد اللجنة المختصة بميزانية وتطوير اعمالها.

لفت إلى سعى المجموعة للتواجد خارج القاهرة، من خلال اختراق جميع المحافظات وتقديم خدمات صحية على أعلى مستوى، متوقعًا أن تحرز المجموعة نتائج جيدة خلال الربع الثالث من العام الجارى.

وأكد رئيس مجلس إدارة «كليوباترا» أنها تسعى للارتقاء بالمجموعة لأعلى المستويات، وتقديم خدمة مميزة، من خلال استخدام أجهزة متطورة بأحدث التقنيات.

يشار إلى ان أرباح كليوباترا، قد ارتفعت خلال النصف الأول، من العام الحالى، لتسجل 52.6 مليون جنيه، مقابل 30.8 مليون، بنمو %71 عن الفترة المماثلة، كما صعدت الإيرادات إلى 523.9 مليون جنيه، بمعدل نمو %27.

وتتخصص مجموعة كليوباترا فى تقديم باقة واسعة من خدمات الرعاية الصحية والمتخصصة وخدمات الطوارئ عبر 4 مستشفيات ريئسية فى القاهرة الكبرى، وهى كليوباترا والقاهرة التخصصى والنيل بدراوى والشروق.

ووفق القوائم ربع السنوية للشركة، احتل مستشفى كليوباترا صدارة إيرادات المجموعة خلال الربع الثانى من 2016، وبلغت مساهمته %44 من إجمالى الإيرادات المجمعة، ويليه القاهرة التخصصى بنسبة %22 ثم النيل بدراوى %17، ومستشفى الشروق %17.