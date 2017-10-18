أحمد عز : استخدمنا ذخيرة حية في الخلية لأول مرة بعمل سينمائي

- سعيد بعودتي للدراما المصرية وأشعر بنضج فني كبير بعد نجاحي حوار – أحمد حمدي غاب النجم أحمد عز عن الساحة الفنية بعد تقديمه فيلمه "ولاد رزق" منذ عامين تقريبا وتحقيقه نجاحا جماهيريا كبيرا، لكنه عاد بقوة لجمهوره مؤخرا بفيلم…

– سعيد بعودتي للدراما المصرية وأشعر بنضج فني كبير بعد نجاحي



حوار – أحمد حمدي

غاب النجم أحمد عز عن الساحة الفنية بعد تقديمه فيلمه “ولاد رزق” منذ عامين تقريبا وتحقيقه نجاحا جماهيريا كبيرا، لكنه عاد بقوة لجمهوره مؤخرا بفيلم سينمائي جيد العناصر أشاد به الجمهور والنقاد معا “الخلية”، وتصدر به إيرادات عيد الأضحى بـ45 مليون جنيه تقريبا حتى الان.

يتحدث عز لـ”المال” عن كواليس التحضير لفيلمه السينمائي الأخير “الخلية” والصعوبات التي واجهته مع أجهزة الأمن، وحقيقة ترشيح نجوم آخرين بدلا منه للفيلم الفترة الماضية، ومدى وجود أزمة بينه وبين المخرج طارق العريان، ومشروعه الفني الجديد الذي يعيده للدراما المصرية بعد غياب سنوات.

تحدث النجم أحمد عز عن عدم وجود أي موانع من الداخلية في أي مشاهد تخص فيلمه السينمائي الأخير “الخلية” الذي حقق إيرادات تجاوزت 45 مليون جنيه وتصدر به موسم عيد الأضحى الماضي، مؤكدا أن أجهزة الأمن المصرية وفرت لفريق عمل الفيلم كل الإمكانات اللوجيسيتية لظهور الفيلم للجمهور بشكل مميز، ومشيرا إلى أنه تم استخدام ذخيرة حية في الكثير من مشاهد فيلم الخلية، وذلك كان شيئا جديدا عليه في عمله الفني، وفيه مخاطرة كبيرة من المخرج طارق العريان أيضا.

وأكد عز في حديثه لـ”المال” أنه بخصوص ما أثير في الإعلام مؤخرا بشأن ترشيح نجوم آخرين غيره لبطولة فيلم الخلية مثل أحمد السقا، بأن علاقته بالسقا جيدة للغاية منذ فترة طويلة، ويكفي أنه قدم معه واحدا من أنجح الأفلام السينمائية خلال السنين الماضية وهو فيلم “المصلحة” الذي أخرجته ساندرا نشأت، مضيفا: لو كان السقا قدم بطولة فيلم الخلية بدلا منه لم يكن سينزعج من الأمر أبدا.

ويرى عز أن مستوى مشاهد وأعمال الأكشن في السينما المصرية تطورت خلال السنين الأخيرة كثيرا، لافتا إلى أن الأفلام الأمريكية والأجنبية بشكل عام أصبحت تحقق مشاهدة كبيرة للجمهور المصري، لذلك يجب أن نكون كفنانين مصريين مواكبين لموجة التطور في السينما وما نقدمه من أفلام لجمهورنا، وإلا سيعزف عن مشاهدتنا لو لم نطور نفسنا وأدائنا بشكل سريع وواقعي وحقيقي.

ولفت إلى أنه برغم انتشار أخبار كثيرة تؤكد وجود أزمة بينه وبين المخرج طارق العريان بعد تقديمه فيلم ولاد رزق السينمائي منذ عامين تقريبا، لكنه لم يحب الرد على هذه الشائعات، وفضل فقط التركيز في عمله الفني، وكان متفق مع طارق العريان على التعاون للمرة الثانية في فيلم “الخلية “بعد طرح ولاد رزق بأشهر قليلة.

وأوضح لنا أن قضية الفيلم التي ناقشها، وهي الإرهاب استطاعت أن تجذب الجمهور كثيرا حينما شاهدوه في دور العرض السينمائي الفترة السابقة، والتفوا حوله وأحبوه بسبب أنها قضية هامة نعيشها في بلادنا والوطن العربي والعالم أيضا منذ سنوات وحتى الآن، وكان متعمدا ذلك مننا أثناء تصوير الفيلم والتحضير له منذ أكثر من سنة تقريبا لإظهار دور الشهداء في حياتنا، وكيف يدفعون حياتهم ثمنا لحريتنا وللدفاع عن أرضنا.

ولفت أيضا إلى أنه يتمنى أن يحقق حلم الوصول للعالمية بأفلامه السينمائية، لكن ذلك يحتاج لبذل المزيد من الجهد والوقت والتركيز في تقديم موضوعات تمس العالم الخارجي بدرجة كبيرة، بالإضافة لتحقيق إمكانات مادية ومعنوية ضخمة لمشروع سينمائي مختلف ومهم.

وأشار النجم أحمد عز إلى أنه يشعر أنه أصبح يمتلك نضجا فنيا كبيرا بعد نجاح فيلمه السينمائي الأخير الخلية، وأنه يرى نفسه في مرحلة فنية مختلفة ومهمة ومسؤولا عن كل ما يقدمه للجمهور لأنه يثق فيه، ويقبل على أعماله السينمائي بقوة وذلك واجبه تجاه كل محبيه.

وأعرب أيضا عن سعادته بالعودة بعد سنوات للدراما المصرية بمسلسله الجديد “أبو عمر المصري” الذي سينافس به في الموسم الرمضاني 2018، ويتعاون فيه مع المنتج طارق الجنايني والمخرج أحمد خالد موسى، وتقوم بكتابته المؤلفة مريم نعوم، ويتمنى أن يقدم للجمهور عملا دراميا متكاملا ومميزا بعد آخر مسلسل قدمه له “الاكسلانس”.