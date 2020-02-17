أحمد عراقي يغادر «سويفل».. وتعيين مدير عام جديد

وكانت سويفل قد أعلنت في يونيو 2019 أنها اختارت عراقي مديرًا عامًّا لها.

علمت «المال» أن أحمد عراقي ترك منصبه كمدير عام شركة سويفل للنقل التشاركي، الأسبوع الماضي، وتم تعيين آخر بديل عنه.

وكانت “سويفل” قد أعلنت في يونيو 2019 أنها اختارت عراقي مديرًا عامًّا لها.

وقال عراقي، لـ”المال”، إنه غادر الشركة، الأسبوع الماضي؛ للتفرغ لعملٍ آخر، دون الكشف عن طبيعته.

يُشار إلى أن “سويفل” تأسست في القاهرة عام 2017، وأعلنت، في أغسطس الماضي، أنها نقلت مقرّ أعمالها إلى مدينة دبي كمركز إقليمي عالمي.

وقالت مصادر إن السبب وراء نقل مقرِّها إلى التوسعات الأخيرة التى قامت بها الشركة خلال الفترة الأخيرة في كل من كينيا وباكستان.

وأعلنت الشركة، العام الماضي، ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار شلن فى السوق الكينية، خلال المرحلة المقبلة، ومن المقرر أن توجه الاستثمارات الجديدة فى زيادة عدد المدن التى تعمل بها الشركة فى كينيا، إلى جانب العاصمة نيروبي.

وفي سبتمبر الماضي أعلن مصطفى قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة سويفل، أن شركته تمكنت من جذب استثمارات بقيمة 80 مليون دولار خلال عامين ونصف العام، ما جعلنا ثاني أكبر شركة حصولًا على الاستثمارات في الشرق الأوسط.

وقال إنها تستهدف أن تكون أكبر شركة في جذب استثمارات الشرق الأوسط، في العام المقبل.