أحمد عراقي مديرا لعمليات ” باصيت ” للنقل الذكي

علمت ” المال ” أن أحمد عراقي الذى كان يشغل منصب المدير العام السابق لشركة سويفل لطلب خدمات النقل الجماعي فى مصر انضم مؤخرا إلى شركة باصيت للنقل الذكي كمدير لإدارة عملياتها .

يشار إلى أن أحمد عراقي غادر سويفل فى فبراير 2020 والتى اختارته كمديرا عاما لها خلال يونيو من العام الماضي ، وكان يتولى منصب المدير العام السابق لشركة دوبيزل ( أوليكس ) لخدمات الإعلانات المبوبة أونلاين فى مصر

يُشار إلى أن “سويفل” تأسست في القاهرة عام 2017، وأعلنت، في أغسطس 2019، أنها نقلت مقرّ أعمالها إلى مدينة دبي كمركز إقليمي عالمي.

وباصيت «busset» هو تطبيق ذكي على أجهزة هواتف ” الآندرويد ” و” الآيفون ” لطلب خدمات النقل الجماعي عبر المحمول وتقوم بنقل عملائها باستخدام الحافلات 14 راكب من موديلات 2013 فأعلي .

وترسل الشركة، التذكرة عبر الإيميل الشخصى للعميل ورسالة نصية قصيرة فى حالة الحجز أون لاين؛ وعند تشغيل الرحلة يبلغ العميل، السائق بالمحطة التى يرغب فى النزول بها ، وفى الوقت المحدد المتفق عليه أثناء حجز الرحلة.