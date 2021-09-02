أحمد عبد الوهاب لـ«المال»:الإنتهاء من دراسة دمج «الزيوت» فى كيان واحد.. وعرضها على «الوزراء» قريبا

كشف المهندس أحمد عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الأسكندرية للزيوت والصابون التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريح لـ«المال» أنه تم الإنتهاء من دراسة دمج شركات الزيوت الحكومية فى كيان ضخم، ومنتظر عرضها على رئاسة مجلس الوزراء لمناقشتها قريبا.

وقال عبدالوهاب إن الدراسة تشمل دمج 5 شركات وهى الأسكندرية للزيوت والصابون، وطنطا للزيوت، والنيل للزيوت والمنظفات، وأبو الهول للزيوت والمنظفات، وشركة النشا والخميرة، وذلك بالتعاون مع شركة «بى دى أو» ولتى تعاقدت معها الوزارة لوضع خطط إعادة هيكلة هذه الشركات.

كان عبد الوهاب قال فى تصريحات سابقة لـ«المال» أنه بعد الإنتهاء من عملية الدمج سيتم العمل على إقامة مصنع كبير للزيوت فى مصر والشرق الأوسط على أن يكون موقعه فى برج العرب.

وقال عبدالوهاب إن شركة الأسكندرية للزيوت والصابون تقوم بإنتاج نحو 15 ألف طن زيوت تموينية معبأة سنويًا، وذلك من إجمالى إنتاج الشركات الشقيقة الأخرى والذى تتراوح من 65 ألف إلى 70 ألف طن سنويًا، مؤكدّا أن سعر الزيت التموينى ثابت ولم يشهد زيادات وهو 17 جنيها لعبوة 700 مللى، و21 جنيهًا لعبوة 1 لتر.

يذكر أن الإحتياطى الإستراتيجى من الزيوت يكفى حتى 5 أشهر، وذلك حسب وزارة التموين، وتستهلك مصر 2.4 مليون طن زيت سنوياً، وتقوم بإستيراد زيوت خام من دول البحر الأسود لتكريرها فى المصانع المحلية.

وأضاف عبدالوهاب أنه يتم أيضَا إنتاج منظفات بكمية تصل إلى 12 الف طن والصابون بكمية 3 آلاف طن سنويًا، موضحًا أنه تم تصدير كميات من المنظفات والصابون إلى دول أفريقية وعربية بقيمة 30 مليون جنيه فى عام 2020، ارتفاعاً بنحو 2 مليون جنيه عن عام 2019، ومستهدف الوصول إلى 32 مليون جنيه قيمة الصادرات فى 2021.